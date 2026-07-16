Aplazan el debut de Lewandowski con el Chicago Fire por la mala calidad del aire

El esperado partido entre el Chicago Fire y el Vancouver Whitecaps, que marcaría el debut del delantero polaco Robert Lewandowski en la MLS, fue aplazado este jueves debido a condiciones extremas de calidad del aire provocadas por incendios forestales en Canadá.

El humo derivado de los incendios que arrasan la provincia de Ontario se desplazó hacia el sur, envolviendo a Chicago en una neblina densa. Informes de calidad del aire en la Ciudad de los Vientos alcanzaron niveles catalogados como peligrosos, posicionando a Chicago, durante gran parte del jueves, como una de las ciudades con la peor calidad del aire a nivel mundial, superando incluso a urbes como Detroit, Mineápolis y Toronto.

La nube de humo también se extendió hacia el noreste de Estados Unidos, afectando a la ciudad de Nueva York, donde las autoridades locales emitieron alertas de salud por la alta concentración de partículas finas. Esta situación ha generado preocupación global, ya que en sus cercanías se disputará este domingo la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

El encuentro en el Soldier Field fue pospuesto oficialmente hasta el 6 de octubre. La decisión, anunciada apenas cuatro horas antes del inicio, fue tomada por el club tras una exhaustiva consulta con expertos en salud, la Major League Soccer y las autoridades de Chicago.

Dave Baldwin, presidente de Operaciones Comerciales del Chicago Fire, subrayó que la medida se tomó dando prioridad absoluta a la salud de los más de 40 mil aficionados esperados, así como a la de los jugadores y el personal del evento. Asimismo, se informó la cancelación temporal del concierto del dúo Two Friends, programado para el mismo día.

Lewandowski debe esperar

La expectativa por ver a Robert Lewandowski en la cancha era máxima, tras su reciente presentación oficial el pasado martes. El duelo prometía ser especial, al enfrentar al polaco con Thomas Müller, su excompañero en el Bayern Múnich, con quien compartió una histórica trayectoria en la Bundesliga y Europa.

La próxima oportunidad para presenciar el debut del exdelantero del Barcelona será el miércoles en un partido como visitante contra el Inter Miami. Sin embargo, se anticipa que el encuentro no contará con la presencia de Lionel Messi, quien finalizará su participación en la final de la Copa del Mundo 2026 este domingo.

El Chicago Fire ha confirmado que todos los boletos adquiridos para este jueves serán válidos para la nueva fecha en octubre. Este suceso marca un precedente importante, convirtiéndose en el primer partido de local del equipo de Chicago en ser reprogramado específicamente debido a una emergencia por la calidad del aire.