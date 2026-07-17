Tiroteo deja un muerto y tres heridos al norte de Dinamarca

Un tiroteo se registró este viernes en la región de Jutlandia del Norte, Dinamarca, dejó como saldo la muerte de un civil y tres personas heridas, entre ellas un policía y el presunto autor de los disparos. El hecho ocurrió en un área industrial de Nørresundby, luego de que la policía recibiera un reporte de incendio a la 1:39 de la tarde. Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos con disparos y respondieron al fuego.

De acuerdo con el comunicado oficial, el policía herido se encuentra en condición estable, mientras que el sospechoso está gravemente lesionado. La identidad de la tercera persona herida no ha sido confirmada, y tampoco se ha esclarecido si el agente fue alcanzado por el presunto atacante o si se trató de fuego amigo.

Un tiroteo en Jutlandia del Norte, Dinamarca, dejó un muerto y tres heridos; la policía investiga el ataque como un hecho aislado. REUTERS

La policía danesa informó que el tiroteo concluyó a las 3:00 de la tarde y que se trata como un hecho aislado. Sin embargo, la investigación continuará para determinar el motivo del ataque y esclarecer las circunstancias en que se produjeron los disparos.

Medios locales difundieron imágenes en las que se observa una columna de humo negro proveniente del área industrial, aunque hasta el momento no se han dado más detalles sobre el incendio que originó la movilización policial.