Asciende a 5 mil 208 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

El balance de fallecidos por los terremotos en Venezuela incrementó este domingo a 5 mil 208, según el reporte diario publicado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El número de personas heridas se mantuvo en 16 mil 740.

Los cerca de 100 nuevos decesos reportados en las últimas 24 horas ocurrieron a más de tres semanas de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron el norte del país, principalmente el estado costero de La Guaira, cercano a Caracas.

Las autoridades evitan hablar de personas desaparecidas. La ONU estimó dos días después de los sismos que podrían llegar hasta 50 mil. Algunas proyecciones, en cambio, apuntan a una cifra cercana a las 10 mil.

Rescatistas y voluntarios continúan la búsqueda de cuerpos atrapados entre los escombros de los edificios colapsados.

En La Guaira, más de 20 mil personas que se quedaron sin hogar viven en campamentos instalados en estadios, plazas e incluso en las aceras.

Según las cifras oficiales, más de 850 edificios resultaron dañados y 190 colapsaron por completo.