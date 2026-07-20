Un adolescente fallece en España tras derrumbarse una fuente en las celebraciones del Mundial

MADRID.

Un adolescente de 13 años falleció y dos personas resultaron heridas cuando una fuente se derrumbó parcialmente en el oeste de España en la madrugada del lunes, lo que ⁠empañó las celebraciones ⁠masivas por la segunda victoria de la historia del país en un Mundial de fútbol, según los servicios de emergencia.

El accidente se produjo poco después de ⁠medianoche en Ciudad Rodrigo, una ciudad medieval amurallada de unos 12.000habitantes situada en la provincia de Salamanca, cerca de la frontera con ⁠Portugal.

Cientos de ⁠vecinos se habían reunido ⁠en la ⁠fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, en el centro de la ciudad, cuando la parte superior del monumento se desprendió y golpeó a varias personas, informaron los servicios de emergencia regionales.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo expresó sus condolencias por la víctima.

"Toda la ciudad siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor", señaló.

"Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense".