Ataque ruso a buque comercial deja 6 marineros muertos en el mar Negro

Las autoridades ucranianas anunciaron el domingo por la noche que seis marineros habían muerto en un ataque con misiles rusos contra un buque mercante turco que transportaba cereales, pocas horas después de que Moscú lanzara una nueva oleada de misiles contra Kiev.

La Armada ucraniana dijo en un comunicado que Rusia lanzó tres misiles de crucero contra el Golden Leo, que navega bajo bandera de Guinea Bissau, mientras "salía de la zona de combate con un cargamento de granos".

"Ocho miembros de la tripulación fueron rescatados. Dos de ellos resultaron heridos. Lamentablemente, hasta el momento se ha confirmado la muerte de seis marineros y hay otros cuatro desaparecidos", declaró en Telegram Mykola Kalashnyk, ministro de Reconstrucción, Infraestructura y Transporte de Kiev.

Entre los tripulantes había ciudadanos de Siria e India, y entre los fallecidos está el capitán, que era ucraniano, declaró en X el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga.

"Mientras el mundo aún reacciona al brutal ataque nocturno de Rusia contra Kiev, Moscú continúa su campaña de terror a lo largo del día", agregó el canciller.

Durante la noche, Rusia había disparado dos docenas de misiles balísticos contra Kiev, causando la muerte de una persona y heridas a otras 16, en una guerra aérea de escalada constante que se cobra cada vez más víctimas civiles en ambos bandos.

En un comunicado difundido en redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia había llevado a cabo "uno de sus mayores ataques con misiles balísticos contra Kiev", lanzando más de 40 misiles, 25 de ellos balísticos.

Un ataque ucraniano en Rusia causó a su vez la muerte de una persona en la región de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, según informó en Telegram el gobernador regional Alexander Khinshtein.

Nuevos ataques rusos el domingo por la tarde causaron la muerte de cuatro personas y heridas a 20 en un almacén postal en Járkov, la segunda ciudad más grande del este del país, señaló el gobernador militar local Oleg Syniegubov.

Y en la ciudad portuaria de Odesa, en el mar Negro, un adolescente murió y 12 personas resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años, tras un ataque ruso contra un parque de atracciones, informó el gobernador Oleg Kiper.

Rusia, que niega atacar a civiles, aseguró haber golpeado instalaciones militares y centros logísticos en Kiev, así como infraestructura portuaria utilizada por el ejército ucraniano en Odesa.