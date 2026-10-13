El brote de ébola en el Congo supera los 9 mil casos y 4 mil muertes

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) superó los 9 mil casos confirmados, según datos del gobierno difundidos este martes mientras los equipos de respuesta intentan frenar la propagación en varios focos.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reportó 9 mil 66 infectados y 4 mil 381 muertes, una tasa de letalidad de 48.3 por ciento.

El peor brote de ébola del Congo

Se trata del brote más grave registrado en la historia del país. El anterior, entre 2018 y 2020, dejó casi 2 mil 300 muertes entre 3 mil 500 casos notificados. En el actual hay 2 mil 389 recuperados, según el INSP.

La RDC declaró oficialmente a mediados de mayo el 17.º brote de ébola de su historia, pero los expertos creen que el virus circulaba desde semanas o meses antes.

El brote comenzó en Ituri, en el noreste del país, y se extendió a siete provincias del norte y del este. La Organización Mundial de la Salud (OMS) precisó, con datos al 6 de octubre, que Ituri concentraba 6 mil 480 casos y 2 mil 989 muertes.

La OMS evalúa el riesgo como muy alto en la RDC, alto en los países vecinos y bajo a escala global. Según ese organismo, la mayoría de las muertes recientes ocurrió en las comunidades y no en centros de tratamiento.

El ébola se transmite por fluidos corporales, causa fiebre hemorrágica severa y ha matado a más de 15 mil personas en África en los últimos 50 años.

Sin vacuna ni tratamiento contra Bundibugyo

El brote actual lo causa la cepa Bundibugyo, para la cual no existe vacuna ni tratamiento aprobado. La dosis de Ervebo, eficaz contra la cepa Zaire, la más común, se administró en las últimas semanas a voluntarios como parte de una prueba.

El director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, informó el martes que se prepara un ensayo clínico para evaluar la eficacia de una vacuna en la RDC. Podría comenzar en las próximas semanas, antes de que termine octubre.

La respuesta enfrenta obstáculos. Los recursos sanitarios son limitados en regiones con presencia de grupos armados, y el conflicto entre los rebeldes del M23 y las fuerzas del gobierno dificulta el traslado de insumos a zonas remotas.

Además, las comunidades desconfían del personal médico y de los cooperantes, lo que ha provocado varios incidentes. Según Al Jazeera, muchos creen que la enfermedad es un pretexto de los funcionarios para desviar fondos.

El virus ya cruzó fronteras. Kenia confirmó la semana pasada un caso importado: una persona que vivía en la RDC viajó por Uganda hasta Nairobi, donde murió. Uganda había registrado 20 casos y dos muertes antes de ser declarada libre de ébola en agosto.