Carrera por la dirección de la OMS entra en una nueva fase con cinco candidaturas

Por Emma Farge

La carrera para suceder a Tedros Adhanom Ghebreyesus al frente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incorporado una quinta candidatura con la postulación de la médica española María Neira, en un proceso que culminará en mayo de 2027 con la elección del próximo director general por parte de la Asamblea Mundial de la Salud.

La candidatura de Neira se presentó en las últimas horas antes del cierre del plazo de presentación, de acuerdo con fuentes citadas por medios especializados y con una confirmación pública de la propia candidata.

Cinco candidaturas y perfiles profesionales distintos

Los otros cuatro nombres que ya figuraban en la documentación de la OMS son:

Hanan Mohammed Al-Kuwari, propuesta por Qatar.

Hanan Balkhy, propuesta por Arabia Saudita.

Hans Henri P. Kluge, propuesto por Bélgica.

Budi Gunadi Sadikin, propuesto por Indonesia.

La página de candidatos potenciales de la OMS, actualizada el 24 de agosto, todavía mostraba esos cuatro nombres porque la organización no publicará el listado oficial hasta después de concluir las reuniones de sus comités regionales en otoño.

OMS

La incorporación de Neira amplía una contienda que reúne perfiles procedentes tanto de gobiernos nacionales como de la propia estructura de la OMS.

Al-Kuwari fue ministra de Salud de Qatar; Balkhy es médica y dirige la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental; Kluge es médico y dirige la Región Europea de la organización; Neira es médica y especialista en salud pública y medio ambiente, y Sadikin es ministro de Salud de Indonesia.

Estas trayectorias permiten identificar experiencias profesionales diferentes, pero no constituyen por sí mismas una evaluación comparativa de sus candidaturas.

El proceso continuará hasta mayo de 2027

El calendario oficial establece que el plazo para presentar candidaturas concluyó el 24 de septiembre de 2026 a las 18:00, hora central europea de verano.

La OMS prevé:

Anunciar formalmente a los candidatos a partir del 29 de octubre .

Celebrar el primer foro de candidatos el 18 de noviembre .

Abrir posteriormente un foro electrónico.

En enero de 2027, durante la 160.ª sesión del Consejo Ejecutivo, los Estados miembros preseleccionarán y nominarán hasta tres candidatos para que sean considerados por la Asamblea Mundial de la Salud.

La decisión final corresponderá a la Asamblea Mundial de la Salud, que está prevista para mayo de 2027.

El mandato de Tedros concluye el 15 de agosto de 2027, después de que iniciara su segundo periodo el 16 de agosto de 2022. Las normas de la OMS establecen que el director general ejerce un mandato de cinco años y puede ser reelegido una sola vez.

AFP

La experiencia de los cinco aspirantes

En el caso de Hanan Balkhy, la experiencia institucional dentro de la OMS constituye una parte central de su trayectoria. El Consejo Ejecutivo la nombró directora regional para el Mediterráneo Oriental en enero de 2024 y asumió el cargo el 1 de febrero de ese año.

Antes había ocupado el puesto de directora general adjunta para Resistencia a los Antimicrobianos en la sede de la OMS y cargos relacionados con prevención y control de infecciones en Arabia Saudita.

Hans Kluge, por su parte, dirige la Oficina Regional de la OMS para Europa. La documentación de la organización muestra que su trabajo reciente ha incluido preparación ante emergencias sanitarias, sistemas de salud, cambio climático y gobernanza de tecnologías emergentes.

En julio de 2026, por ejemplo, Kluge señaló la necesidad de desarrollar mecanismos de gobernanza para el uso de inteligencia artificial en salud, en un contexto en el que la OMS europea identifica diferencias importantes entre la adopción tecnológica y la existencia de estrategias nacionales específicas.

Budi Gunadi Sadikin aporta una trayectoria distinta. Es ministro de Salud de Indonesia desde 2020 y ha participado en políticas relacionadas con vacunación, transformación de los sistemas sanitarios, producción local de medicamentos y vacunas y preparación ante futuras emergencias.

La documentación de la OMS también registra su participación en iniciativas internacionales sobre producción local y acceso equitativo a productos sanitarios.

Hanan Al-Kuwari llega a la contienda desde la gestión sanitaria de Qatar. Su candidatura ya estaba registrada por la OMS como propuesta por ese país antes del cierre del plazo.

Al igual que en el resto de los casos, la inclusión en la lista de candidaturas potenciales no implica que la OMS haya establecido una valoración sobre las capacidades relativas de los aspirantes. La etapa de evaluación institucional llegará con los foros de candidatos y, posteriormente, con la selección del Consejo Ejecutivo.

María Neira representa la incorporación más reciente. La OMS la identifica como directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud, y su trayectoria dentro de la organización se ha concentrado durante años en la relación entre factores ambientales y salud pública.

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Su candidatura fue presentada por España este septiembre y la propia Neira confirmó públicamente la nominación.

Presión financiera y futuro del acuerdo sobre pandemias

La elección tendrá lugar además en un momento de presión financiera para la OMS.

En mayo de 2025, los Estados miembros aprobaron un incremento del 20% en las contribuciones señaladas y un presupuesto de 4 mil 200 millones de dólares para 2026-2027.

La organización había reducido el presupuesto inicialmente previsto para ese bienio en un 22%, de 5 mil 300 millones a 4 mil 200 millones de dólares, debido a las restricciones financieras.

La situación financiera está vinculada también a cambios en la relación entre la OMS y Estados Unidos. En enero de 2025, el Gobierno estadunidense notificó su intención de retirarse de la organización, con una fecha efectiva indicada del 22 de enero de 2026.

La documentación de la OMS señala que esa notificación continúa sujeta al tratamiento por los órganos de gobierno de la organización, por lo que resulta más preciso hablar de notificación de retirada que de una retirada plenamente consumada en términos institucionales.

El impacto financiero de esa decisión sí ha sido documentado por la OMS. En abril de 2025, Tedros señaló que la negativa estadunidense a pagar determinadas contribuciones, combinada con reducciones de ayuda oficial al desarrollo de otros países, había generado una brecha estimada de entre 560 y 650 millones de dólares para salarios durante el bienio 2026-2027.

En noviembre de ese mismo año, la OMS estimó una brecha global de alrededor de 500 millones de dólares para el bienio, en el contexto del retiro estadunidense y otros recortes de financiación. Son estimaciones institucionales y no mediciones independientes del impacto final.

AFP

El futuro director general heredará además un proceso normativo todavía abierto: el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud el 20 de mayo de 2025.

El acuerdo fue aprobado por consenso después de más de tres años de negociaciones iniciadas a partir de las deficiencias identificadas durante la respuesta internacional a la covid-19. Su objetivo es establecer un marco internacional para reforzar la prevención, preparación y respuesta ante futuras pandemias.

La adopción del acuerdo, sin embargo, no completó todo el proceso jurídico. El principal elemento pendiente es el anexo relativo al Sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS).

Las negociaciones continuaron durante 2026 y la OMS informó en septiembre que el resultado deberá presentarse a la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2027, salvo que se convoque antes una sesión especial.

El acuerdo podrá abrirse a firma y ratificación una vez adoptado ese anexo y entrará en vigor 30 días después de que 60 países lo hayan ratificado.

Este calendario hace que la sucesión de Tedros coincida con una etapa decisiva para la gobernanza sanitaria internacional. El nuevo director general no solo asumirá la conducción administrativa y técnica de la OMS, sino que recibirá una organización sometida a restricciones presupuestarias, negociaciones sobre el futuro del sistema internacional de preparación ante pandemias y cambios en la arquitectura de la cooperación sanitaria mundial.

La Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido, de hecho, que la arquitectura sanitaria global enfrenta transformaciones asociadas a nuevas capacidades nacionales y regionales, cambios en los riesgos sanitarios, tecnologías digitales y contracciones en la financiación internacional.

La diferencia entre candidaturas presentadas y oficiales

A partir de ahora, la información sobre los cinco aspirantes debe interpretarse con una distinción importante entre candidaturas presentadas y candidaturas oficialmente publicadas por la OMS.

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La organización mantiene actualmente esa separación porque el listado definitivo será publicado después de las reuniones regionales previstas para otoño. Por ello, aunque cinco candidaturas ya están documentadas públicamente, el proceso formal de preselección todavía no ha comenzado.

La elección de 2027 se desarrollará en tres etapas institucionales claramente diferenciadas:

Presentación y publicación oficial de las candidaturas. Evaluación y preselección de hasta tres nombres por el Consejo Ejecutivo en enero de 2027. Elección definitiva por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo.

Hasta que concluyan esas fases, no existe base institucional para afirmar que alguno de los cinco candidatos tenga asegurada la nominación final o la dirección de la organización.

El relevo de Tedros será, en consecuencia, un proceso de gobernanza y no una elección directa entre cinco candidatos por parte de los Estados miembros en una sola votación.

La arquitectura prevista por la OMS busca que los candidatos sean examinados primero mediante los foros correspondientes y que el Consejo Ejecutivo reduzca posteriormente el número de nominados a un máximo de tres. La Asamblea Mundial de la Salud tendrá la decisión definitiva en mayo de 2027.