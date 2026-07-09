Estados Unidos pospone tarifas a aviones comerciales tras investigación oficial

Estados Unidos decidió abstenerse de imponer nuevos aranceles a los aviones comerciales y sus componentes tras una investigación sobre el sector, según una proclamación firmada el jueves por el presidente Donald Trump.

La investigación del Departamento de Comercio concluyó que las acciones de países extranjeros "siguen perjudicando" a la industria estadunidense de fabricación de aviones comerciales, y que Estados Unidos depende en exceso de las cadenas de suministro extranjeras.

Pero el secretario de Comercio "también recomendó que no se impusieran aranceles de inmediato" para abordar los posibles riesgos para la seguridad nacional que plantean las importaciones de aviones comerciales, motores a reacción y piezas asociadas, señaló la proclamación.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha impuesto amplios aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos y fuertes gravámenes dirigidos a sectores como el acero, el aluminio y los automóviles.

Aunque muchos de los aranceles globales de Trump fueron finalmente anulados por la Corte Suprema, algunos aranceles específicos por sector siguen en vigor.

El constructor brasileño Embraer fue inicialmente perjudicado por los aranceles que había impuesto Trump, aunque en julio de 2025 Washington dejó en suspenso las tarifas a esa empresa.

Esta investigación sobre la industria aeronáutica se llevó a cabo al amparo de la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, que es la misma autoridad que Trump utilizó para aplicar otros aranceles sectoriales.

Pero, por ahora, el gobierno de Trump busca mantener nuevas negociaciones con sus socios comerciales para "ajustar" las importaciones de modo que sus volúmenes "no amenacen con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos".

No obstante, la proclamación de Trump deja abierta la posibilidad de futuras acciones más adelante.

Aviación evita nuevos gravámenes

La decisión de Estados Unidos aplaza, por ahora, un nuevo episodio de tensiones comerciales en la industria aeronáutica, uno de los sectores más integrados a nivel global.

La fabricación de aviones comerciales depende de complejas cadenas de suministro en las que participan empresas de decenas de países, por lo que la imposición de aranceles podría encarecer la producción, retrasar las entregas de aeronaves y elevar los costos para aerolíneas y fabricantes.

La investigación se realizó bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, una herramienta que permite al gobierno estadounidense restringir importaciones cuando considera que representan un riesgo para la seguridad nacional.

Durante los gobiernos de Donald Trump esta disposición también fue utilizada para imponer aranceles al acero, aluminio, automóviles y otros sectores estratégicos, generando disputas comerciales con varios de los principales socios de Washington.

Entre las empresas que seguían de cerca el resultado de la investigación figuraba Embraer, fabricante brasileño de aeronaves regionales, que anteriormente enfrentó la amenaza de nuevos gravámenes estadounidenses.

Analistas del sector consideran que mantener suspendidos los aranceles brinda mayor certidumbre a fabricantes, proveedores y aerolíneas, aunque la posibilidad de futuras medidas mantiene la incertidumbre sobre las relaciones comerciales en la industria.

Especialistas en comercio internacional señalan que la decisión refleja el intento de la administración estadounidense de fortalecer la producción nacional sin afectar de forma inmediata a un sector altamente dependiente de componentes extranjeros.