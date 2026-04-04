Soldado israelí sube foto de un detenido palestino para promocionar negocio de joyería

La difusión de una imagen en la que aparece un palestino detenido, con los ojos vendados y las manos atadas, utilizada para promocionar un negocio privado, desató una ola de indignación internacional. Organizaciones denuncian los abusos contantes de Israel contra la población cicvil.

La fotografía, publicada inicialmente en redes sociales, mostraba al hombre sosteniendo un cartel con el usuario de Instagram @shilo_jewelry y un mensaje de “Feliz Pascua” en hebreo. El contenido fue compartido por un reservista del ejército israelí como parte de la promoción de su emprendimiento de joyería.

El caso generó fuertes críticas por el uso de una persona detenida en condiciones de vulnerabilidad con fines comerciales, lo que fue calificado por usuarios como un acto “depravado” y “abominable”. La publicación fue eliminada posteriormente, pero ya había circulado ampliamente.

Palestino sometido por soldado de Israel provoca indignación

De acuerdo con reportes difundidos en redes y retomados por medios, el hombre retratado sería un padre de familia arrestado durante una redada en su vivienda en Cisjordania ocupada. En la imagen, aparece sentado en un sofá dentro de lo que parece ser una instalación militar, con signos evidentes de detención.

El uso de su imagen sin consentimiento y en un contexto promocional provocó cuestionamientos sobre posibles abusos y violaciones a la dignidad de personas bajo custodia militar.

El ejército israelí reaccionó al incidente y lo calificó como de “suma gravedad”, confirmando que el soldado responsable fue suspendido de manera inmediata de su servicio en la reserva.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) consideran el incidente de suma gravedad. Tras tener conocimiento del suceso, los comandantes pertinentes tomaron medidas contra el soldado, quien fue suspendido inmediatamente del servicio de reserva".

No obstante, las autoridades del ejército de Israel no detallaron la duración de la sanción ni si habrá consecuencias adicionales.

Antecedentes de abusos generan críticas

El caso no es aislado. Desde el inicio de la invasión ilegal israelí en Gaza en octubre de 2023, se han documentado múltiples episodios en los que soldados han difundido imágenes o videos que muestran abusos contra detenidos palestinos o la destrucción de propiedades.

Diversas organizaciones han denunciado que estos comportamientos, en muchos casos, no derivan en sanciones judiciales.

Un ejemplo reciente citado por organizaciones de derechos humanos involucra a cinco reservistas acusados de abusar sexualmente de un detenido en la prisión de Sde Teiman. Según la acusación, el hombre fue golpeado, sometido a descargas eléctricas y agredido sexualmente.

El caso fue finalmente archivado por la fiscalía militar, lo que reforzó las críticas sobre la falta de rendición de cuentas.

La difusión de la imagen con fines comerciales ha sido interpretada por analistas y activistas como la normalización de prácticas de abuso, deshumanización y de los crímenes de lesa humanidad por parte de Israel contra la población civil.

Mientras tanto, el incidente continúa generando reacciones en redes sociales y organizaciones internacionales, que exigen investigaciones más profundas y medidas concretas para evitar la repetición de este tipo de hechos.