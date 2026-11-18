Baréin y Kuwait afirmaron este miércoles haber repelido ataques aéreos de Irán tras los bombardeos estadunidenses contra la isla iraní de Qeshm, mientras Teherán amenazaba con una respuesta más devastadora en caso de nuevos ataques contra la república islámica.

Aunque Baréin ya ha sido atacado en los últimos días, Kuwait no había sufrido bombardeos desde principios de septiembre, y sus habitantes no ocultan su angustia.

"Los ruidos de los aviones y las explosiones ya no marcaban el día a día como antes. Pero lo ocurrido ha reavivado nuestra preocupación", declaró Hani Mohamed, un empresario egipcio de 40 años.

Widad Mohamed, una jordana, contó que oyó explosiones al amanecer, tras observar una intensa actividad aérea, y afirmó que también teme por su seguridad.

"Esta mañana he dudado si llevar a mis hijos al colegio, por miedo a que les ocurriera algo", añadió esta ama de casa de 48 años.

El ejército kuwaití dijo el miércoles que contrarrestaba ataques con drones y alertó a la población de posibles explosiones por la interceptación de objetivos hostiles. Poco después, el ejército iraní confirmó haber lanzado drones de combate y drones suicidas que, según informó, atacaron sistemas de defensa antiaérea Patriot, así como plataformas de lanzamiento de drones y misiles del ejército estadunidense en Kuwait.

Teherán advierte con una respuesta mayor

En Baréin, las fuerzas armadas anunciaron que repelieron ataques aéreos iraníes, que calificaron de traicioneros. Desde el viernes, y por primera vez desde septiembre, Irán ha atacado el archipiélago en cuatro ocasiones. Los dos países del Golfo, donde hay una importante presencia militar estadunidense, emitieron alertas para advertir a la población de un peligro inminente.

El jefe del ejército iraní, el general Amir Hatami, citado por la agencia de noticias Fars, advirtió que su país está preparado para responder de forma más devastadora y sin límites geográficos contra Estados Unidos y sus aliados, en caso de nuevos ataques contra su territorio.

Irán informó el martes de un ataque estadunidense contra la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, y dijo haber sido blanco de bombardeos estadunidenses a principios de noviembre.

Un responsable militar estadunidense afirmó a la AFP que cazas de su país utilizaron munición de precisión contra una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el poderoso ejército ideológico de Irán. Según el responsable, el ataque respondía a la legítima defensa y era una respuesta a una agresión contra personal e intereses estadunidenses.

El martes, Irán reivindicó un ataque contra una base estadunidense en Baréin. Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado un sistema de radar de la base de Sheikh Isa, en respuesta a las repetidas violaciones del espacio aéreo iraní por parte de drones del ejército estadunidense.

En el otro frente regional, que enfrenta a los hutíes con el gobierno de Yemen apoyado por Riad, Arabia Saudita anunció el miércoles que interceptó dos drones y dos misiles del movimiento proiraní, uno de ellos dirigido contra su capital. El Departamento de Estado estadunidense pidió de nuevo a sus ciudadanos en Arabia Saudita y Baréin que actúen con mayor vigilancia.

Negociaciones estancadas y guerra intermitente

La guerra en Oriente Medio estalló a finales de febrero con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. La república islámica respondió con más ataques, entre otros objetivos, a los países del Golfo aliados de Washington.

Un alto el fuego en abril puso fin a casi 40 días de intensos bombardeos, pero el frágil entendimiento se rompió este verano y desde entonces los ataques se producen de forma intermitente.

Los enfrentamientos se concentran en el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el abastecimiento mundial de hidrocarburos. Teherán mantiene cerrado este paso marítimo y ataca regularmente a los buques que intentan cruzarlo sin su autorización. Washington impone a su vez un bloqueo de los puertos iraníes, y su marina de guerra escolta a petroleros a través de esta vía.

Mientras las negociaciones entre Irán y Estados Unidos llevan meses estancadas, se espera que la guerra figure en la agenda de una cumbre tripartita que se celebrará esta semana en China entre el presidente estadunidense, Donald Trump, y sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin.

Catar, que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán, condenó enérgicamente los últimos ataques iraníes contra sus vecinos y advirtió de una peligrosa escalada.