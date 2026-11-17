Estados Unidos bombardeó este martes la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, horas después de que la república islámica atacara Baréin por tercera vez en cinco días, un repunte de las hostilidades en la guerra de Oriente Medio, que se había calmado relativamente desde septiembre.

Un responsable militar estadunidense dijo a la AFP que los cazas atacaron en defensa propia una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), y precisó:

Utilizaron munición de precisión para atacar en defensa propia una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la isla de Qeshm".

La fuente añadió que el ataque respondió a una agresión iraní dirigida contra personal y activos estadunidenses. La agencia de prensa oficial de Irán había reportado antes "cinco o seis explosiones" en Qeshm, sin causar daños, según el vicegobernador provincial.

Ataques cruzados y guerra de versiones

Más temprano, Irán reivindicó un nuevo ataque contra una base estadunidense en Baréin. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, indicaron que atacaron con drones de combate un sistema de radar operado por fuerzas estadunidenses en la base aérea de Sheikh Isa, como respuesta a las repetidas violaciones del espacio aéreo iraní por parte de drones del ejército de Estados Unidos.

Los combates entre ambos países están en pausa desde septiembre, pero el viernes y el domingo los Guardianes reivindicaron ataques contra sistemas estadunidenses de radar en Baréin. El ejército de Estados Unidos aseguró que derribó los dos drones lanzados por las fuerzas iraníes, y las fuerzas armadas de Baréin indicaron que interceptaron el ataque del domingo.

La tensión aumentó por una información divulgada por la prensa estadunidense, según la cual Teherán estaría preparando, de acuerdo con CNN, un ataque químico contra Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, respondió a una periodista que se toma muy en serio la posibilidad de ese ataque.

El canciller iraní, Abás Araqchi, rechazó la versión en la red social X:

En las últimas 72 horas, los medios proisraelíes 'informaron' que Irán estaría tramando utilizar armas químicas en Washington, construyendo bases militares bajo represas".

Araqchi agregó:

"Ahórrennos esta propaganda (...) nadie se la cree".

Baréin, entre alertas y llamados a la calma

La serie de ataques devolvió la angustia a los bareiníes, que creían haber dejado atrás las alertas en sus celulares y las explosiones, que se escucharon de nuevo este martes temprano en la capital. Lulwa Mahmoud, empleada pública, pensó de inmediato en la seguridad de su familia y, especialmente, en la de su hija, que estaba en la escuela.

"Estoy atrapada en un ciclo de ansiedad ante el flujo constante de información y el regreso de las alertas", dijo Mahmoud a la AFP.

Las autoridades de Baréin afirmaron que todos los ataques fueron interceptados, incluido el de este martes. Catar, mediador clave en el conflicto, hizo un llamado a la moderación y advirtió sobre el riesgo de una escalada.

En este contexto, el ejército estadunidense había anunciado la víspera que un tercer portaaviones ya estaba operativo en Oriente Medio.

Baréin es uno de los países del Golfo que ha sufrido numerosos ataques de Teherán desde el inicio de la guerra, desencadenada por los bombardeos estadunidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero. Después, los enfrentamientos se concentraron en el estratégico estrecho de Ormuz, donde la navegación sigue gravemente obstaculizada.

La guerra figurará previsiblemente entre los principales temas de una cumbre tripartita que se celebrará esta semana en China entre Trump y sus homólogos chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin.

Andreas Krieg, analista del King's College de Londres, explicó que Baréin concentra numerosos objetivos estratégicos y alberga una de las principales bases navales estadunidenses del mundo, lo que lo convierte en el país más vulnerable a los ataques. El reino está gobernado por una minoría sunita, mientras que la mayoría de la población es chiíta, al igual que en Irán.