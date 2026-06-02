Resurge profecía de Baba Vanga sobre el “glaciar del fin del mundo”

Una antigua predicción atribuida a la vidente búlgara Baba Vanga volvió a cobrar relevancia en redes sociales tras los recientes informes científicos sobre el deterioro del glaciar Thwaites, en la Antártida. Conocido popularmente como el “glaciar del fin del mundo”, este enorme bloque de hielo se encuentra bajo vigilancia constante debido a su potencial impacto sobre el nivel global de los océanos.

Aunque no existe evidencia científica que vincule las predicciones de Baba Vanga con fenómenos climáticos específicos, miles de usuarios han relacionado sus supuestas advertencias para 2026 con las alertas emitidas por expertos sobre el avance del deshielo en la región antártica.

La profecía de Baba Vanga que resurge por el glaciar Thwaites

Baba Vanga, fallecida en 1996 y considerada por sus seguidores como una de las videntes más conocidas del siglo XX, habría advertido que a partir de 2026 el planeta enfrentaría un incremento de fenómenos naturales extremos. De acuerdo con versiones difundidas por familiares y recopilaciones publicadas años después de su muerte, la profetisa habló de terremotos, tormentas, inundaciones y otros eventos capaces de alterar la vida de millones de personas.

En las últimas semanas, la atención se ha centrado en el glaciar Thwaites, una gigantesca masa de hielo ubicada en la Antártida occidental que preocupa a la comunidad científica por su acelerado deterioro. El glaciar contiene suficiente hielo como para contribuir significativamente al aumento del nivel del mar si llegara a colapsar por completo.

La reaparición de estas predicciones coincide con nuevas advertencias de especialistas sobre la fragilidad de algunas plataformas de hielo que sostienen al glaciar. Los investigadores consideran que determinadas estructuras podrían fragmentarse en los próximos años, acelerando el flujo de hielo hacia el océano.

El oceanógrafo Peter Davis, del British Antarctic Survey, ha insistido en que los cambios observados en la Antártida tienen consecuencias globales.

“Como dice el dicho, ‘lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida’”, señaló el especialista al explicar la importancia del continente para el equilibrio climático mundial.

Las versiones que circulan sobre Baba Vanga sostienen que los desastres naturales aumentarían progresivamente durante los próximos años. Sin embargo, los expertos recuerdan que no existe ninguna prueba documental que permita verificar de forma independiente muchas de las profecías que se le atribuyen actualmente.

Lo que sí está respaldado por investigaciones científicas es la preocupación por el comportamiento del glaciar Thwaites . Diversos estudios señalan que su retroceso podría contribuir a elevar el nivel del mar y aumentar el riesgo de inundaciones en regiones costeras vulnerables.

Entre los territorios que podrían enfrentar mayores desafíos por el incremento del nivel oceánico aparecen Bangladesh, Tuvalu, Países Bajos, Reino Unido, las Islas Malvinas y algunas zonas costeras de Estados Unidos.

Robert Larter, geofísico marino del British Antarctic Survey, advirtió sobre las posibles consecuencias de este fenómeno.

No hace falta un gran aumento del nivel del mar, solo uno o dos metros, para que una inundación costera que ocurre una vez cada siglo se convierta en algo que sucede una vez cada década o incluso anualmente”, explicó.

Mientras las redes sociales continúan vinculando las advertencias de Baba Vanga con los cambios observados en la Antártida, la comunidad científica mantiene su atención en los datos y las evidencias climáticas, que muestran que el futuro del glaciar Thwaites será uno de los factores más importantes para comprender la evolución del nivel del mar en las próximas décadas.