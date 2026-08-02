Dos helicópteros chocan mientras combatían un incendio en Grecia | VIDEO

La lucha contra los incendios forestales en Grecia sumó este domingo un nuevo episodio de máxima tensión: dos helicópteros que participaban en las tareas de extinción chocaron en la zona de Psatha, al oeste de Atenas, mientras el país enfrenta numerosos focos activos y condiciones meteorológicas consideradas extremas.

Los bomberos confirmaron la colisión y activaron de inmediato un dispositivo para localizar a las tripulaciones y brindarles asistencia.

Se ha movilizado inmediatamente a equipos de búsqueda y rescate para localizar y prestar asistencia a las tripulaciones", señalaron los bomberos tras conocer el accidente.

La situación de los ocupantes de las aeronaves todavía no está completamente esclarecida.

Fuentes fidedignas informaron de que la tripulación de uno de los helicópteros se encuentra en buen estado de salud, mientras que se expresa preocupación por la tripulación del otro”, destacó el diario Proto Tema.

La operación de búsqueda y rescate continúa para determinar el estado de la segunda tripulación.

Fuentes fidedignas informaron de que la tripulación de uno de los helicópteros se encuentra en buen estado, señalaron medios locales. Captura de video

Helicópteros Bell participaban en la extinción

De acuerdo con la información difundida por el mismo medio, el accidente involucró a “dos helicópteros Bell de extinción de incendios”.

Las aeronaves habían despegado del aeropuerto militar de Elefsina para participar en las operaciones contra los incendios que afectan distintas zonas del país.

El accidente se produce en un momento especialmente complejo para los equipos de emergencia griegos. Los fuertes vientos dificultan el trabajo de las aeronaves y, en determinados momentos, obligan a suspender las operaciones aéreas debido a la turbulencia y a las condiciones de seguridad.

Más de 16,000 hectáreas arrasadas en una semana

Grecia atraviesa una temporada crítica de incendios durante uno de los períodos de mayor actividad turística. En apenas una semana, más de 16,000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas fueron afectadas por las llamas, en un escenario agravado por las altas temperaturas, la sequía y fuertes ráfagas de viento.

El primer ministro Kyriakos Mitsotakis advirtió el domingo sobre la gravedad de la situación y describió las condiciones meteorológicas como "extremas".

Cuando los vientos soplan con tal fuerza, ni siquiera las decenas de aeronaves de las que disponemos pueden operar con seguridad", dijo el mandatario al referirse a vientos que han alcanzado los 100 kilómetros por hora.

Mitsotakis también señaló: "Hay momentos en que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa".

El primer ministro calificó estos días como "extremadamente difíciles" en un mensaje publicado en Facebook.

Porto Germeno, entre las zonas más afectadas

Uno de los principales focos se concentra en los alrededores de Porto Germeno, localidad situada a unos 70 kilómetros al noroeste de Atenas, en el golfo de Corinto.

El lugar es un popular destino de verano para los habitantes de la capital griega, que poseen allí numerosas viviendas de descanso. La llegada de turistas y residentes durante la temporada estival incrementa considerablemente la población de la zona.

Los daños provocados por el fuego son importantes. Decenas de viviendas resultaron dañadas o destruidas y varias localidades tuvieron que ser evacuadas desde el viernes.

El fuego era demasiado violento y el viento soplaba con una fuerza increíble. No había nada que hacer, salvo mirar el incendio. Mi casa quedó completamente destruida", declaró el sábado a la AFP Minas Tsotdanis, un agricultor residente en una aldea cercana.

El meteorólogo especializado en incendios e investigador del Observatorio Nacional Théodore Giannaros estimó que el fuego en los alrededores de Porto Germeno podría haber afectado más de 10,000 hectáreas, casi el doble de las primeras estimaciones.

Lamentablemente, es muy probable (si no casi seguro) que este incendio sea clasificado como un mega-incendio", escribió Giannaros en Facebook.

Los bomberos, llevados al límite

La emergencia se extiende a distintos puntos del territorio griego. Con fuertes vientos durante buena parte de la semana, los servicios de emergencia han tenido que responder a decenas de incendios cada día.

Un nuevo foco fue declarado durante la noche del sábado en la isla jónica de Cefalonia, mientras que incendios registrados anteriormente en Creta y Paros afectaron otras 6,000 hectáreas, según datos de meteo.gr.

El ministro griego de Protección Civil, Evangelos Tournas, reconoció el nivel de presión al que están sometidos los equipos de emergencia y afirmó que los bomberos habían sido "llevados al límite".

La gravedad de las condiciones también alcanzó a las operaciones aéreas. La violencia de los vientos creó "condiciones extremadamente difíciles que dieron lugar a muchos casos en los que los aviones o bien no pueden recoger agua o no pueden realizar descargas debido a turbulencias extremas", explicó Tournas.

La emergencia ya dejó además tres bomberos muertos durante esta semana mientras cumplían sus funciones: dos en Creta y uno en el Peloponeso.