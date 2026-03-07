Irán no se rendirá ante EU ni Israel, afirma Masud Pezeshkian

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo este sábado que su país no se rendirá a Estados Unidos ni a Israel, en el octavo día de contienda.

Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda", dijo Pezeshkian en un discurso transmitido en la televisión pública.

El viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho que sólo la "rendición incondicional" de Teherán puede poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La ofensiva israeloestadounidense arrancó el 28 de febrero. Ese mismo día murió en un bombardeo el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años y en el poder desde 1989.

Desde entonces, Irán, blanco de cientos de bombardeos de Estados Unidos e Israel en la capital y en muchos otros puntos del país, disparó drones y misiles a las monarquías árabes del Golfo -que albergan bases norteamericanas- y al Estado hebreo.

También hubo disparos de proyectiles contra Chipre, que cuenta con dos bases británicas, el Kurdistán iraquí, donde Washington tiene tropas, y Azerbaiyán.

Diez personas murieron en Israel y 13 en los países del Golfo desde el inicio de la guerra.

Pezeshkian pidió este sábado "disculpas" a "los países vecinos que fueron atacados por Irán".

Y prometió que no habrá más lanzamientos de proyectiles a dichas naciones "a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países".

Pezeshkian forma parte del triunvirato encargado de ejercer el poder interino hasta la elección de un nuevo líder supremo en una fecha por determinar.

Los otros dos miembros son el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeí, y un dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Guardianes de la Constitución, Alireza Arafi.

ATAQUE AÉREO ISRAELÍ DEJA 16 MUERTOS

El Ministerio de Salud de Líbano reportó al menos 16 muertos por bombardeos israelíes en el este del país, donde el movimiento proiraní Hezbolá afirmó estar librando combates con soldados israelíes que intentaron aterrizar en la frontera con Siria.

Según un comunicado publicado el sábado por el ministerio, los ataques aéreos de Israel dejaron al menos 16 muertos y 35 heridos en la localidad de Nabi Sheet, en la región oriental de Baalbek, donde Hezbolá denunció una infiltración de tropas israelíes.

El ejército israelí, que ha lanzado numerosos bombardeos y enviado tropas terrestres a Líbano desde que el grupo proiraní disparara misiles contra Israel el lunes para vengar el asesinato del líder supremo iraní Alí Jamenei, no hizo comentarios de inmediato.

Si se confirma esta información, se trataría de la operación israelí más profunda en territorio libanés desde noviembre de 2024, cuando tropas de élite detuvieron a un agente de Hezbolá, Imad Amhaz, en Batroun, en el norte del país.

ANI había reportado que ambas partes entraron el sábado "enfrentamientos en la cordillera oriental (del país), a lo largo de la frontera entre Líbano y Siria (...) para repeler los intentos israelíes de aterrizaje".

Hezbolá informó en un comunicado que varios de sus combatientes habían observado "la infiltración de cuatro helicópteros" del ejército israelí "desde la dirección de Siria".

Tras su aterrizaje, "un grupo" de combatientes de Hezbolá "entabló" combate con los soldados israelíes en un cementerio de Nabi Sheet, añadió el movimiento libanés.

El enfrentamiento se intensificó después de que las fuerzas enemigas quedaran al descubierto", señaló, al afirmar que las tropas israelíes llevaron a cabo intensos ataques antes de iniciar una retirada.

Otro comunicado afirma que combatientes de Hezbolá lanzaron cohetes durante la evacuación de los soldados israelíes.

Nabi Sheet fue blanco de al menos 13 ataques aéreos israelíes el viernes, según ANI.

Hezbolá lanzó el lunes un ataque contra Israel arrastrando a Líbano a la guerra en Oriente Medio.

Afirmó que quería "vengar" la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido en las operaciones israeloestadounidenses que desencadenaron el conflicto regional.

Israel lanzó una amplia campaña de represalias en el país vecino.

