Israel e Irán intensifican ataques en Oriente Medio; sube el precio del petróleo

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

DECENAS DE AVIONES BOMBARDEAN TEHERÁN

El ejército israelí indicó que más de 80 aviones de caza estaban atacando posiciones militares, lanzadores de misiles y otros objetivos en Teherán y el centro de Irán. La televisión estatal iraní reportó explosiones en la capital.

En la madrugada del sábado, las fuerzas armadas israelíes habían anunciado el lanzamiento de ataques "a gran escala" sobre la capital iraní.

"OLEADA MASIVA DE ATAQUES CON DRONES"

El ejército iraní anunció que una nueva "oleada masiva de ataques con drones" contra fuerzas estadounidenses apostadas en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait y contra radares de una instalación militar en Israel, afirmó en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal Irna.

LOS GUARDIANES ESPERAN A EU EN ORMUZ

Los Guardianes de la Revolución advirtieron que están a la "espera" de las fuerzas estadounidenses que escoltarán petroleros a través del estrecho de Ormuz, donde el tráfico está paralizado por la guerra.

En la víspera, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo que la Armada de su país se estaba preparando para proteger a los barcos a través de ese paso que da entrada al golfo Pérsico.

EXPLOSIÓN EN EL AEROPUERTO DE DUBÁI

Una explosión sacudió el aeropuerto de Dubái, donde un testigo reportó haber visto una nube de humo en el aire.

RIAD INSTA A EVITAR "ERRORES DE CÁLCULO"

El ministro de Defensa de Arabia Saudita, el príncipe Khalid bin Salmán, instó a Irán a "actuar con prudencia" y evitar un "error de cálculo" tras los repetidos lanzamientos de misiles y drones de Teherán contra monarquías del Golfo.

Poco antes, su ministerio anunció la intercepción de un misil balístico dirigido contra la base aérea del príncipe Sultán, donde se encuentran militares estadounidenses.

SUBIDA RÉCORD DEL PETRÓLEO WTI

El precio del barril de West Texas Intermediate subió un 35,63% esta semana, un récord desde la creación en 1983 de los contratos de futuros del WTI.

La guerra en Oriente Medio ha paralizado en gran parte el flujo de hidrocarburos del Golfo y ha llevado el precio del petróleo a precios no vistos desde 2023. El barril del Brent del mar del Norte se encareció también casi un 30%.

EXPLOSIONES EN JERUSALÉN

Al amanecer, el ejército israelí anunció que estaba respondiendo a un ataque con cohetes lanzado desde Irán, antes de levantar rápidamente una alerta aérea activada en el norte del país. Sin embargo, explosiones sacudieron Jerusalén poco después, constató una periodista de la AFP.

TAMBIÉN EN DUBÁI Y MANAMA

Reporteros de la AFP escucharon estallidos el sábado temprano en Dubái y Manama, la capital de Baréin, blancos de la campaña iraní de represalia iraní en el Golfo.

DRONES EN CATAR

Catar afirmó el viernes haber sido blanco de 10 drones iraníes. Su ejército interceptó nueve de ellos, mientras que el décimo impactó en una zona deshabitada, sin causar víctimas.

LUZ VERDE DE EU A VENTA DE ARMAS A ISRAEL

El Departamento de Estado estadounidense aprobó el viernes la venta de 12.000 bombas de 470 kg a Israel, por un valor de 151,8 millones de dólares, lo que "mejorará la capacidad de Israel para hacer frente a las amenazas actuales y futuras", según un comunicado.

INTENTO DE ATERRIZAJE ISRAELÍ

La agencia de noticias oficial libanesa ANI informó este sábado que soldados israelíes intentaron aterrizar a lo largo de la frontera entre Líbano y Siria, en el distrito de Baalbek, donde la milicia proiraní Hezbolá dijo haber entablado combate.

El viernes, Israel intensificó sus ataques contra los suburbios del sur de Beirut y el sur y el este del Líbano. Las autoridades libanesas anunciaron un balance de 217 muertos y 798 heridos desde el inicio de los ataques israelíes el lunes.

EL AEROPUERTO DE BAGDAD, OBJETIVO DE ATAQUES

Según fuentes de seguridad, durante la madrugada del sábado se produjo un nuevo ataque con drones contra el aeropuerto de Bagdad, que alberga una base militar y una instalación diplomática estadounidense. La terminal aérea ya había sido blanco de cohetes.

El viernes, una instalación petrolera en el sur de Irak también fue blanco por segunda vez el viernes de un ataque con drones, uno de los cuales impactó en el emplazamiento, según una fuente de seguridad iraquí.

WASHINGTON AUMENTARÁ SU PRODUCCIÓN DE ARMAS

Las principales empresas de la industria de defensa estadounidense han acordado "cuadruplicar" la producción de armamento avanzado, anunció el viernes el presidente Donald Trump.

ISRAEL AFIRMA QUE IRÁN ESTÁ USANDO BOMBAS DE RACIMO

Israel acusó el viernes a Irán de lanzar bombas de racimo "en múltiples ocasiones" desde el inicio de la guerra, en referencia a las armas que explotan en el aire y esparcen submuniciones, prohibidas por varios países ya que pueden causar víctimas a lo largo del tiempo.

RUSIA PROPORCIONA INFORMACIÓN A IRÁN, EEUU "AL TANTO"

La Casa Blanca restó importancia el viernes a una noticia según la cual Rusia estaba ayudando a Irán a atacar a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, declaró en el programa "60 Minutes" de la cadena CBS News que sus "comandantes están al tanto de todo".

