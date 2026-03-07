Trump amenaza con un “golpe muy duro” a Irán este sábado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán recibiría un "golpe muy duro" este sábado y que estaba considerando ampliar las zonas y los grupos de personas que serían objeto de ataques, sin dar más detalles.

¡Hoy Irán recibirá un golpe muy duro! Debido a su mal comportamiento, se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían tenido en cuenta como objetivos", afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

Trump tomó como debilidad las disculpas de Irán a sus vecinos

También señaló que Irán se había disculpado con sus vecinos por los ataques contra ellos, lo que él consideró una rendición. Tras lo que calificó como un ataque implacable por parte de las fuerzas de Estados Unidos e Israel. Según el mandatario, el gobierno iraní ha ofrecido disculpas y se ha comprometido a cesar sus agresiones en la región, marcando lo que él describe como la primera derrota de Irán frente a sus países vecinos.

Además dio por terminadas las aspiraciones de dominio regional de Teherán, etiquetando al país como "el perdedor del Medio Oriente". Asimismo, el presidente advirtió que la ofensiva continuará con extrema dureza, revelando que se está considerando la "destrucción total" de áreas y grupos de personas que no habían sido contemplados como objetivos militares hasta este momento.

“Irán, que está siendo GOLPEADO HASTA EL CANSANCIO, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos del Medio Oriente, prometiendo que ya no les disparará más. Esta promesa se hizo únicamente debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel. Ellos buscaban apoderarse y gobernar el Medio Oriente. Es la primera vez que Irán pierde, en miles de años, frente a los países circundantes del Medio Oriente. Han dicho: ‘Gracias, Presidente Trump’. Yo he dicho: ‘¡De nada!’”, escxribió el mandatario norteamericano.

“Irán ya no es el ‘Abusivo del Medio Oriente’; en su lugar, son ‘EL PERDEDOR DEL MEDIO ORIENTE’, ¡y lo serán durante muchas décadas hasta que se rindan o, más probablemente, colapsen por completo! ¡Hoy Irán será golpeado con mucha dureza! Bajo seria consideración para su destrucción total y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran áreas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento. ¡Gracias por su atención a este asunto!

Las disculpas del presidente de Irán a sus vecinos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se disculpó este sábado con los países vecinos por las represalias de Teherán que apuntaron a ellos, tras el inicio el 28 de febrero de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Pido disculpas (...) a los países vecinos que fueron atacados por Irán", declaró Pezeshkian en un discurso televisado, una semana después de la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, en la ofensiva israeloestadounidense.

Pezeshkian aseveró que, según se decidió el viernes, Teherán no lanzará proyectiles a los países vecinos "a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países", muchos de los cuales acogen bases militares estadounidenses.

Con información de AFP y Reuters.

