El Aeropuerto de Dubái reanuda parcialmente sus actividades

El aeropuerto de Dubái, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció este sábado la reanudación parcial de sus operaciones, tras una breve suspensión anunciada en medio de una operación de intercepción de proyectiles iraníes.

Hemos reanudado parcialmente nuestras actividades este 7 de marzo, con algunos vuelos operados desde el aeropuerto internacional de Dubái (DXB) y el Dubai World Central - Aeropuerto Internacional Al Maktum (DWC)", indicó la institución en un comunicado en la red X.

Les pedimos encarecidamente que no acudan al aeropuerto a menos que la aerolínea les haya contactado para confirmar el vuelo, porque los horarios podrían sufrir modificaciones", indicó el aeropuerto a sus usuarios.

Poco antes, el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) había comunicado la suspensión temporal de las operaciones invocando "la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y las tripulaciones de las aerolíneas".

Este sábado de mañana se interceptaron proyectiles sobre el aeropuerto de Dubái, según un testigo que dijo a AFP haber escuchado una fuerte explosión, seguida de la aparición de una nube de humo.

El gobierno de esta rica ciudad de Emiratos Árabes había confirmado por su lado, en la plataforma X, "un incidente menor como consecuencia de la caída de escombros tras una interceptación".

Emirates, la mayor aerolínea de Oriente Medio, anunció este sábado la suspensión de sus vuelos con salida y destino Dubái hasta nueva orden. "Por favor no vayan al aeropuerto", indicó la compañía en la red X.

Las defensas aéreas emiratíes afrontan en este momento amenazas de misiles y drones provenientes de Irán", indicó previamente el ministerio de Defensa, que no precisó el blanco de dichos ataques.

El lunes, dos días después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se habían reanudado de forma limitada los vuelos desde el principal aeropuerto de Dubái. Y ello pese a los ataques diarios de drones iraníes contra objetivos en Emiratos Árabes Unidos.

Cuatro empleados fueron heridos y una sala resultó dañada en el aeropuerto de Dubái el pasado sábado, en el primer día de la guerra.

Los ataques iraníes de esta semana alcanzaron también el aeropuerto de Abu Dabi, el complejo residencial de lujo Palm Jumeirah y el emblemático hotel Burj Al Arab. Pedazos de drones derribados provocaron además un incendio en el consulado estadounidense de Abu Dabi el martes pasado.

cva*