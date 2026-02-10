Avioneta protagoniza aterrizaje de emergencia en avenida llena de coches

Una escena de “película” se vivió en el noreste de Georgia cuando una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en plena avenida, chocó contra tres vehículos y, pese al alto riesgo, dejó solo dos personas con heridas leves. El incidente ocurrió en una de las vías más transitadas de la región y es investigado por autoridades federales de aviación, que destacaron la pericia del piloto y la fortuna de que no se registraran víctimas mortales.

La aeronave, una Hawker Beechcraft Bonanza, se dirigía al Aeropuerto Regional del Condado de Cherokee, en Canton, cuando presentó problemas técnicos poco después del despegue, obligando a una decisión extrema que quedó registrada en audios del control aéreo.

El mensaje del piloto que estremeció a los controladores

El aterrizaje forzoso ocurrió el lunes sobre Browns Bridge Road, en Gainesville, a unos 80 kilómetros al noreste de Atlanta. La avioneta había despegado del Aeropuerto Memorial Lee Gilmer, pero el piloto tuvo que dar la vuelta tras experimentar fallas en el motor, según informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

De acuerdo con el organismo, la aeronave no contaba con la potencia suficiente para regresar al aeropuerto, por lo que el piloto optó por aterrizar en la carretera, una maniobra de alto riesgo considerando el tráfico constante de la zona.

Minutos antes del impacto, un audio difundido por LiveATC.net captó el momento más dramático del vuelo. “Creo que no vamos a lograrlo”, se escucha decir al piloto. Segundos después, agregó una frase que conmocionó a los controladores: “Por favor, díganle a mi esposa, Molly, que la amo, y a mis padres. Los amo mucho”.

El tono del mensaje reflejaba la gravedad de la situación y la incertidumbre del desenlace. Sin embargo, más de diez minutos después, ya tras haber descendido, una nueva frase cambió el clima del momento: “Vamos a estar bien”, se oye en la grabación, confirmando que la aeronave había logrado tocar tierra.

Un aterrizaje milagroso en una de las vías más transitadas

Tras el incidente, el piloto Thomas Rogers explicó cómo se desarrollaron los hechos. En entrevista con WAGA-TV, relató:

Perdimos nuestro motor al despegar de Gainesville. Intentamos volver a planear, hicimos todo según el manual, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo con la distancia que teníamos, así que descendimos en la carretera”.

Durante la maniobra, la avioneta impactó tres automóviles y uno de ellos perdió su tanque de gasolina, lo que elevó el riesgo de un incendio. A pesar de ello, el capitán de la policía de Gainesville, Kevin Holbrook, confirmó que solo dos personas fueron trasladadas a un hospital con heridas leves.

Para las autoridades locales, el resultado fue extraordinario dadas las circunstancias.

El hecho de que pudieron aterrizar en medio de cientos de vehículos y solo golpear tres de ellos, sin tocar líneas eléctricas, es realmente notable”, señaló Holbrook, subrayando que Browns Bridge Road es una de las principales arterias del noreste de Georgia.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la NTSB mantienen abierta la investigación para determinar con precisión las causas de la falla mecánica. Mientras tanto, el caso ya es visto como un ejemplo de sangre fría y entrenamiento bajo presión, donde una decisión tomada en segundos evitó una tragedia mayor en una vía repleta de automóviles.