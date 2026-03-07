Suspenden operaciones en el aeropuerto de Dubái; interceptan ataque iraní

El aeropuerto de Dubái, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció este sábado la suspensión de sus operaciones, luego de que se llevara a cabo una operación de interceptación sobre la terminal aérea mientras las autoridades emiratíes enfrentaban un ataque de Irán.

Por la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y las tripulaciones de las aerolíneas, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) se han suspendido temporalmente", indicó la Oficina de Medios de Comunicación de Dubái en la red social X.

El sábado por la mañana, el gobierno de esa ciudad de Emiratos Árabes confirmó en X "un incidente menor como consecuencia de la caída de escombros tras una interceptación", al tiempo que desmentía "las informaciones que circulaban en las redes sociales sobre incidentes en el Aeropuerto Internacional de Dubái".

El portal web de seguimiento de vuelos Flightradar24 mostraba a varios aviones dando vueltas alrededor de dicho aeropuerto, esperando turno aparentemente para poder aterrizar.

El lunes, dos días después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se habían reanudado de forma limitada los vuelos desde el principal aeropuerto de Dubái. Y ello pese a los ataques diarios de drones iraníes contra objetivos en Emiratos Árabes Unidos.

Emirates, la mayor aerolínea de Oriente Medio, había anunciado por su lado la suspensión de sus vuelos con salida y destino Dubái hasta nueva orden. "Por favor no vayan al aeropuerto", indicó la compañía en la red X.

Las defensas aéreas emiratíes afrontan en este momento amenazas de misiles y drones provenientes de Irán", indicó el ministerio de Defensa, que no precisó el blanco de dichos ataques.

Cuatro empleados fueron heridos y una sala resultó dañada en el aeropuerto de Dubái el pasado sábado, en el primer día de la guerra.

Los ataques iraníes de esta semana alcanzaron también el aeropuerto de Abu Dabi, el complejo residencial de lujo Palm Jumeirah y el emblemático hotel Burj Al Arab. Pedazos de drones derribados provocaron además un incendio en el consulado estadounidense de Abu Dabi el martes pasado.

IRÁN AFIRMA HABER GOLPEADO UN PETROLERO EN EL GOLFO

Irán afirmó este sábado haber golpeado con un dron un buque petrolero en el Golfo, en el octavo día de guerra contra Israel y Estados Unidos.

Esta mañana, el buque petrolero 'Prima' fue golpeado con un dron explosivo, tras ignorar las reiteradas advertencias por parte de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria respecto a la prohibición del tráfico y la inseguridad en el estrecho de Ormuz", indicó el ejército de élite iraní en un comunicado transmitido por la agencia de prensa Tasnim.

Por el estrecho de Ormuz transita alrededor del 20% del petróleo mundial y del gas natural licuado (GNL).

Los Guardianes de la Revolución afirmaron el miércoles tener el control "total" de ese paso.

PRESIDENTE IRANÍ DICE QUE SU PAÍS NO SE RENDIRÁ

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo este sábado que su país no se rendirá a Estados Unidos ni a Israel, en el octavo día de contienda.

Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda", dijo Pezeshkian en un discurso transmitido en la televisión pública.

El viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho que sólo la "rendición incondicional" de Teherán puede poner fin a la guerra en Oriente Medio.

