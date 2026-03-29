Atropello intencional en el Reino Unido deja 7 heridos de gravedad

Siete personas resultaron gravemente heridas en un atropello intencional ayer por la noche en Derby, una ciudad del centro de Inglaterra, informó la policía el domingo, aunque sus vidas no corren peligro.

Siete personas resultaron gravemente heridas, pero sus vidas no corren peligro y podemos confirmar que, contrariamente a las especulaciones en línea, no ha habido fallecidos", indicó la policía.

El vehículo, un Suzuki Swift negro, arrolló a los peatones hacia las 21:30 hora local del sábado.

Los agentes detuvieron a un hombre de origen indio, de 30 años, en el centro de esta ciudad situada a unos 60 kilómetros al norte de Birmingham, indicó la policía de Derbyshire.

Foto: AFP.

"Agentes interceptaron un vehículo sospechoso de estar implicado en los hechos. El conductor, un hombre de unos treinta años, fue detenido", añadió.

Fue arrestado por intento de asesinato, causar lesiones graves por conducción peligrosa y agresión con intención de causar daños graves", precisó la policía.

Los siete heridos fueron trasladados al Royal Derby Hospital y al Queen’s Medical Centre, en la cercana ciudad de Nottingham, añadió la policía.

Autoridades hacen llamado a posibles testigos para recabar más información

Las autoridades han hecho un llamado a posibles testigos de los hechos para recabar más información. Asimismo, han solicitado a que quienes puedan aportar datos relevantes se pongan en contacto "urgentemente utilizando los datos que aparecen al final de esta publicación".

Aunque el suceso ha generado inquietud, las autoridades han querido trasladar un mensaje de calma al asegurar que, por el momento, no consideran que exista "un riesgo continuo para el público".

Por ahora no han trascendido más detalles, si bien se espera que se ofrezcan nuevas actualizaciones conforme avance la investigación.

Como medida preventiva, Friar Gate permanece completamente cerrada al tráfico entre el cruce con Curzon Street/Cheapside y Ford Street, y se prevé que la restricción se prolongue durante un periodo prolongado. En este sentido, la Policía ha instado a la población a evitar la zona.

Por ahora no han trascendido más detalles, si bien se espera que se ofrezcan nuevas actualizaciones conforme avance la investigación.

Con información de AFP y DPA.

*mcam