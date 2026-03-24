Irán lanza misiles contra Israel tras negar conversaciones con Trump

Irán lanzó la madrugada de este martes una nueva oleada de misiles contra Israel, un día después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos mantiene conversaciones "muy buenas" con Teherán, y que suspendió los ataques previstos contra la infraestructura energética de la república islámica, que negó dichos diálogos.

La sorprendente revelación de Trump se produjo antes de que venciera, la noche del lunes, el plazo que él mismo impuso para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz bajo la amenaza de que Estados Unidos "aniquilara" sus centrales eléctricas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que había hablado con Donald Trump y reconoció que Estados Unidos creía que un acuerdo era posible, pero prometió seguir atacando a Irán y Líbano para proteger a Israel.

El ejército israelí informó de una nueva salva de misiles desde Irán a primera hora del martes, y reportó al menos un impacto en el norte de Israel, antes de que Teherán anunciara el lanzamiento de una "nueva oleada de misiles" hacia las 20:45 horas, tiempo del centro de México.

En cuanto a los países del Golfo atacados por Irán en los últimos días, Arabia Saudita dijo que destruyó al menos una veintena de drones el martes.

Poco después, el ejército israelí anunció haber lanzado nuevos bombardeos contra objetivos del movimiento islamista Hezbolá en la periferia de Beirut, incluyendo ataques el martes temprano.

"No hay negociaciones” con Trump, asegura presidente del parlamento iraní

Según el sitio de información Axios, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, habría mantenido conversaciones con los enviados estadunidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Qalibaf en respondió X que "no hay negociaciones" en curso con Washington e insistió en que Trump busca "manipular los mercados financieros y petroleros".

El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, dijo que se habían recibido mensajes de "algunos países amigos que indicaban una solicitud estadounidense de negociaciones destinadas a poner fin a la guerra", pero negó que se hubieran celebrado esas conversaciones, informó la agencia oficial iraní Irna.

Trump afirmó que su gobierno mantiene conversaciones con una "persona de alto nivel" no identificada, pero no con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, quien se cree está herido.

Hemos eliminado el liderazgo (...) Pero estamos tratando con el hombre que creo que es el más respetado y el líder", dijo Trump.

Describió a este individuo como "muy razonable", aunque advirtió que, si las conversaciones fracasan en los próximos cinco días, "seguiremos bombardeando con todas nuestras fuerzas".

"Amenaza muy, muy grave"

Desde el estallido de la guerra, Teherán ha respondido a los ataques de Estados Unidos e Israel con un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del crudo mundial, y ataques a instalaciones energéticas del Golfo y embajadas estadounidenses, así como objetivos en Israel.

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que, si la guerra se prolonga, las pérdidas diarias de petróleo abrirán la puerta a una crisis peor que el impacto combinado de los dos choques petroleros de los años 1970 y la invasión rusa de Ucrania.

La economía mundial se enfrenta a una amenaza muy, muy grave", declaró.

Los precios del petróleo cayeron más de un 10% el lunes, antes de repuntar el martes por la mañana en Asia, con el barril de Brent, referencia mundial del crudo, otra vez por encima de los 100 dólares.

Ataques en Líbano

Ante la advertencia de Trump de ataques a instalaciones clave, Teherán había amenazado con cerrar por completo el estrecho de Ormuz y atacar "todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos", según la agencia Fars, que citó al ejército iraní.

De su lado, medios iraníes publicaron el lunes una lista de posible objetivos en Medio Oriente, entre ellos dos centrales eléctricas de Israel, Orot Rabin y Rutenberg.

En Líbano, donde el ministerio de Salud reporta que los ataques israelíes ya mataron a más de 1.000 personas y desplazaron a más de un millón, el ejército israelí retomó sus ataques en el sur de Líbano.

Según la agencia oficial de noticias libanesa NNA, Israel realizó siete ataques aéreos nocturnos contra objetivos de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut.

Un ataque israelí contra un apartamento en Hazmieh, en las afueras de Beirut, mató a una persona, según autoridades libanesas.

Israel dijo que el objetivo era un miembro de los Guardianes de la Revolución iraníes. Y el lunes por la noche, el ejército israelí también anunció haber capturado a dos combatientes de Hezbolá en el sur del Líbano.

Al menos 3.230 iraníes han muerto por la guerra, incluidos 1.406 civiles, según la agencia con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency. La AFP no ha podido verificar de forma independiente las cifras de víctimas en Irán.

Con información de AFP.

*mcam