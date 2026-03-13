Atacan la embajada de EU en Irak; columna de humo sobre el edificio

Un ataque con dron fue lanzado contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad el sábado al amanecer, informó un alto funcionario de seguridad iraquí, mientras un periodista de la AFP observó humo negro sobre el complejo diplomático.

Un dron atacó la embajada", indicó a la AFP el responsable de seguridad. Un segundo funcionario también confirmó la agresión contra la embajada.

Este ataque se produce tras una serie de bombardeos dirigidos el sábado antes del amanecer contra un influyente grupo armado proiraní, que dejaron dos muertos en la capital iraquí, según fuentes de seguridad.

Ataques a sedes de Estados Unidos

La ofensiva contra la embajada estadounidense en Bagdad ocurre en medio de una escalada de ataques contra sedes diplomáticas y objetivos estadounidenses desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de febrero.

Uno de los primeros incidentes ocurrió el 7 de marzo, cuando la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí fue blanco de un ataque con cohetes lanzados desde las afueras de la llamada Zona Verde.

El sistema de defensa aérea del complejo interceptó los proyectiles y no se reportaron víctimas, aunque el ataque fue condenado por el gobierno de Irak, que ordenó perseguir a los responsables.

La tensión también se trasladó a otras sedes diplomáticas estadunidenses en la región. A comienzos de marzo, manifestantes proiraníes intentaron irrumpir en el área donde se ubica la embajada de Estados Unidos en Bagdad tras los bombardeos contra Irán y la muerte del líder supremo iraní.

En paralelo, un ataque con drones contra la embajada estadounidense en Riad, en Arabia Saudita, provocó incendios y obligó al cierre temporal del complejo diplomático, aunque las autoridades no informaron de víctimas mortales.

Estos ataques forman parte de una serie de represalias contra intereses estadounidenses en Oriente Medio tras los bombardeos iniciales contra territorio iraní. Desde el inicio del conflicto, analistas y autoridades regionales han advertido que milicias aliadas de Teherán podrían intensificar acciones contra embajadas, bases militares y convoyes diplomáticos en países como Irak, Siria o Líbano.

Coninformación de AFP.