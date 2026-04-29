Este martes se registró un ataque con cuchillo en Golders Green, barrio del noroeste de Londres con importante presencia judía. Hasta el momento se reportan dos personas resultaron heridas y la detención de un sospechoso.

De acuerdo con la organización de seguridad comunitaria Shomrim, el agresor fue visto corriendo por Golders Green Road armado con un cuchillo e intentando apuñalar a transeúntes judíos. Miembros de la propia organización lograron retenerlo antes de que la policía llegara al lugar. El Community Security Trust, otra entidad dedicada a la protección de la comunidad judía, confirmó también la detención del sospechoso.

La Policía Metropolitana confirmó la detención de un sospechoso tras el ataque en Golders Green. AFP

La Policía Metropolitana de Londres informó que las víctimas son un hombre de unos 30 años y otro de unos 70, quienes fueron trasladados a un hospital cercano en condición estable. Los primeros reportes detallan que el detenido intentó atacar también a agentes, aunque ninguno resultó herido.

Ataques contra la comunidad judía van en aumento

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el hecho como “profundamente preocupante” y aseguró que “los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra Gran Bretaña”. En declaraciones posteriores, subrayó que es necesario apoyar la investigación policial y reafirmar la determinación de enfrentar este tipo de delitos, que han aumentado en frecuencia en los últimos meses.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, expresó su solidaridad con las víctimas y condenó la ola de ataques antisemitas que han golpeado a la ciudad. “La comunidad judía de Londres ha sido el objetivo de una serie de impactantes ataques antisemitas. No debe haber absolutamente ningún lugar para el antisemitismo en la sociedad”, afirmó.

La Policía Metropolitana confirmó la detención de un sospechoso tras el ataque en Golders Green. AFP

En las últimas semanas se han registrado ataques contra una sinagoga y contra ambulancias de una organización benéfica en Golders Green. Aunque ninguno de estos hechos dejó heridos, la policía antiterrorista investiga si podrían estar vinculados a intermediarios iraníes.

El gran rabino de Gran Bretaña ha denunciado públicamente que los judíos del Reino Unido están siendo víctimas de una campaña de violencia e intimidación.