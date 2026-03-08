EU ya emplea bases británicas en su conflicto contra Irán

Estados Unidos comenzó a utilizar bases militares británicas para llevar a cabo “operaciones defensivas” destinadas a “impedir que Irán lance misiles en la región” en la guerra en Oriente Medio, anunció el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

Londres dio su visto bueno el pasado domingo para que Estados Unidos utilizara algunas de sus bases tras las fuertes críticas del presidente Donald Trump.

El republicano ha arremetido contra su aliado histórico después de la negativa inicial de Londres de dejar utilizar a Washington sus bases militares en su guerra contra Irán, lanzada hace una semana.

Estados Unidos comenzó a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas destinadas a impedir que Irán lance misiles en la región, lo que pondría en peligro a británicos", indicó el Ministerio de Defensa británico en X.

Bombarderos B‑1 estadunidenses aterrizaron en la base militar de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, constató la AFP.

El presidente estadunidense Donald Trump dijo ayer que no es necesario que Reino Unido envíe dos portaviones a Oriente Medio, poco después de que medios británicos informaran que la Armada Real estaba preparando el HMS Prince of Wales para un posible despliegue.

El Reino Unido está “finalmente pensando en serio en enviar dos portaviones a Medio Oriente. Está bien, primer ministro (Keir) Starmer, ya no los necesitamos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Pero lo recordaremos. No necesitamos que gente entre en guerras después de que ya las ganamos”, agregó el republicano.

Trump además volvió a plantear un posible envío de tropas terrestres a Irán para controlar las reservas de uranio enriquecido del país.

Es posible, por una buena razón. Quizá en algún momento lo hagamos. Sería fantástico”, manifestó.

Propósito defensivo y limitado

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, indicó el domingo que había aceptado la solicitud estadunidense de usar algunas bases militares británicas para un "propósito defensivo específico y limitado".

Entre ellas está Fairford y Diego García, en el Océano Índico.

Downing Street señaló que el primer ministro tomó esta decisión después de que Irán lanzara misiles que pusieron "en riesgo" tanto los intereses como a ciudadanos británicos.

Lo que no estaba dispuesto a hacer el sábado era involucrar a Reino Unido en una guerra sin una base jurídica ni un plan viable y cuidadosamente elaborado, y esa sigue siendo mi posición", señaló Starmer el miércoles.

Manifestaciones contra la guerra en el Reino Unido

Manifestantes convocados por movimientos pacifistas se congregaron el sábado frente a la base de Fairford para protestar contra el conflicto en curso en Oriente Medio.

En Londres, una marcha contra la guerra que concluyó frente a la embajada estadounidense reunió entre 5.000 y 6.000 personas, indicó a la agencia PA un responsable de la policía.

Por otra parte, cazas Typhoon y F‑35 siguen operando sobre Jordania, Catar y Chipre este sábado con el objetivo de "proteger los intereses de Reino Unido y de sus aliados", señaló el Ministerio de Defensa.

Estos aparatos derribaron varios drones que sobrevolaban Jordania e Irak.

Una base militar británica en Chipre fue alcanzada la noche del domingo al lunes por un dron de fabricación iraní.

Con información de AFP.

*mcam