Explosión frente a la embajada de EU en Oslo

Una fuerte explosión se registró durante la madrugada del domingo frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo, en Noruega, sin que hasta el momento se hayan reportado personas heridas, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con la policía local, la detonación ocurrió alrededor de la 01:00 de la madrugada (hora local) frente a la representación diplomática de Estados Unidos en la capital noruega.

Las fuerzas de seguridad acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas de residentes que reportaban una fuerte explosión en las inmediaciones del recinto.

Alrededor de la 01:00 recibimos varios informes de una explosión. Llegamos poco después y confirmamos que había habido una explosión que afectó a la embajada de Estados Unidos", declaró el comandante policial Michael Delmer al medio público NRK.

Según el oficial, la explosión afectó específicamente la entrada de la sección consular del complejo diplomático.

Hay daños menores", afirmó Delmer, quien también indicó que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial.

"No vamos a hacer comentarios sobre nada relacionado con el tipo de daños, qué es lo que ha explotado y detalles similares, más allá del hecho de que ha habido una explosión", explicó el comandante policial.Autoridades mantienen operativo de seguridad y buscan determinar origen del artefacto

Tras el incidente, la policía desplegó un amplio operativo de seguridad en el sector y acordonó el área mientras especialistas analizan el lugar de la explosión.

Testigos citados por el diario noruego Verdens Gang señalaron que, tras la detonación, se pudo observar humo elevándose cerca del complejo diplomático, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.

Las autoridades indicaron que aún no está claro qué tipo de artefacto provocó la explosión ni quién podría estar involucrado en el incidente, por lo que se inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades.

La policía también confirmó que mantiene contacto directo con la embajada estadounidense mientras continúan las diligencias en el lugar.

Hasta ahora, la misión diplomática de Estados Unidos no ha emitido comentarios oficiales sobre lo ocurrido.

El incidente ocurre en un contexto de alta tensión internacional. Varias embajadas estadunidenses se encuentran en estado de alerta en el Oriente Medio tras las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, que derivaron en un conflicto regional.

Teherán ha respondido con ataques de represalia contra diversos objetivos industriales y diplomáticos. Sin embargo, la policía noruega indicó que, por el momento, no existe evidencia de que la explosión registrada frente a la embajada en Oslo esté relacionada con ese conflicto.

Las autoridades señalaron que continuarán analizando evidencia en el sitio y no descartaron ofrecer nuevas actualizaciones a medida que avance la investigación.

Con información de AFP.