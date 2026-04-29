Trump vuelve a amenazar a Irán: Más les vale ponerse listos pronto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Irán e instó a, este miércoles por la madrugada, a “ponerse listos” ante el estancamiento de las negociaciones sobre la guerra en Medio Oriente que libra en conjunto con Israel contra la República Islámica, mientras reportes de prensa aseguran que ordenó a su equipo que se prepare para un bloqueo prolongado de los puertos iraníes.

Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale ponerse listos pronto!”, publicó Trump en su cuenta de la red social Truth Social.

Se acabó el señor agradable

El mandatario estadounidense acompañó el mensaje con una imagen creada con Inteligencia Artificial en la que aparece con gafas oscuras, un fusil de asalto y el mensaje: “No más señor agradable”.

Entre tanto, el diario Wall Street Journal aseguró en un artículo que el mandatario republicano pidió a sus funcionarios de seguridad nacional que se preparen para seguir aplicando por un tiempo prolongado el cerco que impuso a los puertos iraníes, con el fin de obligar a Teherán a abandonar su programa nuclear.

De acuerdo con el medio, Trump no cree que Irán esté negociando de buena fe, y espera que se lo pueda obligar a suspender el enriquecimiento de uranio durante 20 años y a aceptar restricciones estrictas a partir de entonces.

El diario cita a funcionarios anónimos, que aseguran que Trump había decidido durante una reunión celebrada el lunes en la sala de crisis de la Casa Blanca que tanto reanudar los bombardeos como retirarse del conflicto eran opciones demasiado arriesgadas.

En su lugar, según el reporte, les dijo a sus asesores que la Armada continuaría presionando las exportaciones clave de petróleo de Irán hasta que Teherán aceptara todas las exigencias de Washington.

Foto: Reuters.

El conflicto entre EU-Israel contra Irán

La escalada más reciente entre Estados Unidos, Irán e Israel se intensificó a partir del 28 de febrero de 2026, tras un aumento significativo de enfrentamientos indirectos y acciones militares en la región. Este repunte se produjo en un entorno ya marcado por tensiones persistentes, pero con un endurecimiento de posturas por parte de Washington y Tel Aviv frente a las actividades estratégicas de Teherán.

Durante este periodo, Estados Unidos reforzó su presencia militar y endureció las medidas de presión, particularmente sobre sectores clave como el energético, mientras Israel incrementó sus operaciones contra objetivos vinculados a intereses iraníes en Medio Oriente. Estas acciones se enmarcan en la estrategia de ambos países para contener la influencia regional de Irán y limitar su capacidad operativa.

Por su parte, Irán ha respondido denunciando actos de agresión y defendiendo su soberanía, cerrando el estrecho de Ormuz, lo que ha derivado en una dinámica de confrontación indirecta con riesgos constantes de escalada. El conflicto no se ha traducido en una guerra abierta entre las potencias, pero sí en una serie de episodios que han elevado la tensión regional, afectando rutas comerciales, infraestructura estratégica y la estabilidad en zonas clave.

Con información de AFP.

*mcam