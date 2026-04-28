Guerra en Oriente Medio escala con Trump, Irán y petróleo arriba de 100 dólares

La guerra en Oriente Medio volvió a escalar políticamente este martes con nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, movimientos militares en la región y señales de impacto económico global. Aunque se mantiene un frágil alto el fuego entre Washington y Irán, la jornada mostró que la crisis está lejos de resolverse.

Durante una cena oficial en la Casa Blanca con Rey Carlos III como invitado, Donald Trump aseguró que Irán fue derrotado militarmente. “Hemos vencido militarmente a este adversario particular”, declaró el mandatario. También bromeó diciendo que el monarca británico estaba de acuerdo con él. La frase marca uno de sus mensajes más contundentes desde el cese temporal de hostilidades.

Petróleo arriba de 100 dólares y nuevos choques diplomáticos

Los mercados reaccionaron con nerviosismo. El barril de Brent Crude Oil subió a 111.93 dólares, mientras el West Texas Intermediate alcanzó 100.62 dólares. Ambos recuperaron niveles previos al alto el fuego, reflejando que inversionistas temen nuevas interrupciones en suministro energético.

Al mismo tiempo, el Consejo de Cooperación del Golfo criticó los ataques iraníes contra países miembros y exigió a Teherán “iniciativas serias” para restablecer la confianza regional tras una reunión en Arabia Saudita.

Líbano informó ocho muertos tras bombardeos israelíes en el sur del país. AFP

La tensión también llegó a Alemania. Trump lanzó críticas al canciller Friedrich Merz luego de comentarios sobre negociaciones con Irán. En Truth Social escribió que Merz “no sabe de qué está hablando”, intensificando el choque diplomático entre aliados occidentales.

Israel bombardea Líbano y crece incertidumbre en la frontera

En el frente norte de Israel, el Ministerio de Salud de Líbano reportó ocho muertos, entre ellos tres rescatistas de Defensa Civil, tras bombardeos israelíes en el sur del país pese al alto el fuego vigente. También se reportaron dos soldados heridos.

Por su parte, el ejército israelí afirmó haber destruido una red de túneles de Hezbolá utilizada por combatientes en la frontera. El canciller israelí Gideon Saar insistió en que su país no tiene ambiciones territoriales sobre Líbano, aunque mantiene tropas en una franja de seguridad cercana al límite norte.

Movimientos navales y presión económica sobre Irán

La Marina de Estados Unidos abordó en el mar Arábigo al buque mercante M/V Blue Star III, sospechoso de intentar violar el bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes. Tras una revisión, fue liberado al comprobarse que no haría escala en territorio iraní.

En paralelo, Irán prohibió exportaciones de acero, una decisión atribuida a daños sufridos por su industria siderúrgica luego de ataques recientes. El acero representa un sector clave para ingresos no petroleros del país.

Emiratos rompe con la OPEP y Catar alerta sobre conflicto congelado

En otra señal del reacomodo regional, Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la OPEP y de la alianza OPEP+ a partir del 1 de mayo. La decisión fue presentada como parte de una estrategia energética de largo plazo.

Mientras tanto, Catar advirtió sobre el riesgo de un “conflicto congelado” en el Golfo, es decir, una confrontación sin guerra abierta pero sin solución política.

El balance del día deja claro que, aunque disminuyeron los combates directos entre Washington y Teherán, la región sigue atrapada entre amenazas militares, presiones económicas y rivalidades diplomáticas que podrían reactivarse en cualquier momento.