El Pentágono revela que ha gastado 25 mil mdd en la guerra contra Irán

El Pentágono confirmó que Estados Unidos ha gastado ya 25 mil millones de dólares en la guerra contra Irán, una cifra que marca el primer balance oficial desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero. El dato fue presentado por Jules Hurst III, subsecretario de finanzas de guerra durante una audiencia clave en el Congreso.

El reporte expone el impacto económico del conflicto que se desarrolla en Oriente Medio y que ha acelerado el uso de recursos públicos en operaciones no contempladas en el presupuesto inicial.

La revelación llega en un momento de tensión política interna, pues la oposición demócrata insiste en que la intervención militar se lleva a cabo sin la autorización formal del Congreso. Esta situación ha generado un debate sobre la legalidad y la transparencia del gasto.

La defensa del Pentágono frente a las críticas

El informe detalla que la mayor parte de los recursos se ha destinado a la compra y reposición de municiones críticas, así como al sostenimiento del bloqueo naval en el Golfo Pérsico, que incluye el despliegue de tres portaaviones.

También se contemplan gastos en la reparación y reemplazo de equipos dañados durante ataques con drones y enfrentamientos con fuerzas iraníes y de Hezbollah.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la inversión y calificó de “derrotistas” a los legisladores que cuestionan el financiamiento de las operaciones.

Según su postura, el gasto responde a la necesidad de mantener la capacidad de respuesta militar y garantizar la seguridad de las fuerzas desplegadas en la región. Sin embargo, las críticas apuntan a la falta de supervisión legislativa y al riesgo de que el conflicto se prolongue sin un plan claro de salida.

Con las elecciones de mitad de periodo, el gasto militar y sus repercusiones económicas podrían convertirse en un factor determinante para el rumbo político del país.