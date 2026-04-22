Atacan a tres cargueros en estrecho de Ormuz tras prórroga de tregua EU-Irán

Al menos tres buques portacontenedores fueron alcanzados por disparos en el estrecho de Ormuz este miércoles, según informaron fuentes de seguridad marítima y la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Un navío portacontenedores fue atacado por una lancha patrullera de Irán el miércoles frente a las costas de Omán, lo que provocó, daños pero no dejó víctimas, informó la agencia británica de seguridad marítima, luego de que el presidente Donald Trump, anunciara la prórroga indefinida en el alto al fuego en la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, la República Islámica e Israel.

El carguero, que se encontraba a 15 millas náuticas (unos 28 km) de Omán, "fue abordado por una lancha del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, sin previo aviso por radio, que posteriormente abrió fuego contra el barco causando daños importantes en el puente de mando", informó la UKMTO.

La agencia agregó que "no se han reportado incendios ni impactos ambientales" y que la tripulación se encuentra "sana y salva".

Foto: Reuters.

Atacaron carguero aunque tenía permiso de cruzar Ormuz.

Según la empresa de inteligencia Vanguard Tech, se trata de un buque con bandera de Liberia, "al que se le había informado que tenía permiso para cruzar el estrecho de Ormuz".

Por su parte, la agencia de prensa iraní Tasnim afirmó que el barco había "ignorado las advertencias de las fuerzas armadas iraníes".

Un carguero recibe disparos al salir de Irán en segundo incidente

La UKMTO informó más tarde de un segundo incidente, dirigido contra un carguero que salía del estrecho de Ormuz.

El buque, situado a unos 14 km de la costa iraní "comunicó haber recibido disparos y se halla actualmente inmovilizado en el mar", reportó la agencia.

Este barco fue identificado por Vanguard Tech como el portacontenedores Euphoria, con pabellón panameño. Según el sitio Marinetraffic, se dirigía al puerto saudí de Yeda, procedente del de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos.

Fuentes de seguridad marítima indicaron que un tercer buque portacontenedores fue objeto de disparos a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán mientras transitaba a la salida del estrecho de Ormuz. El buque, también con bandera de Liberia, que no sufrió daños, se detuvo en el agua. Su tripulación se encuentra a salvo, según las fuentes.

El estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica, está bloqueado por Irán en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero.

En respuesta al cierre, Estados Unidos impone un bloqueo a los puertos iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles una prolongación de la tregua entre ambos países, en vigor desde el 8 de abril.

Con información de AFP y Reuters.

*mcam