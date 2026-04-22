EU pidió a Cuba permitir el internet de Musk

La delegación estadunidense que se reunió con sus representantes cubanos hace unos días en La Habana, solicitó al gobierno de la isla permitir la entrada del internet satelital Starlink, del multimillonario Elon Musk.

En la reunión sostenida el pasado 10 de abril y confirmada el lunes por diplomáticos de ambos países, la representación de Estados Unidos recomendó al régimen castrista los satélites de la empresa Space X para tener un internet “gratuito, confiable y rápido” en toda la isla dijo un alto funcionario del Departamento de Estado estadunidense a medios locales.

El propio Elon Musk había señalado el 17 de marzo en su cuenta de X que Starlink ya opera en Cuba, aunque no puede comercializarse debido a las limitaciones impuestas por el régimen.

Actualmente, el internet está bajo monopolio estatal a cargo de la empresa de telecomunicaciones ETECSA, servicio muy cuestionado por los cubanos por su lentitud, altos costos y restricciones en el acceso a información.

En junio de 2025 algunos sectores universitarios convocaron a un paro de actividades por la imposición, sin aviso previo, de nuevas tarifas de internet móvil por la empresa estatal de telecomunicaciones, que limitaban el consumo de gigabytes en pesos y favorecían la compra de recargas en dólares.

Y el pasado 9 de marzo, una veintena de estudiantes universitarios cubanos de la céntrica Universidad de La Habana (UH) protestaron por las dificultades para acceder a internet durante las clases a distancia, implementadas en la isla desde el 6 de febrero, como parte de un paquete de medidas de emergencia.

Durante la reunión en La Habana, la delegación estadunidenses también presionó a Cuba para que se lleven acabo reformas en la economía, en medio de una crisis energética y del bloqueo estadunidense sobre los envíos de petróleo a la isla.

Además, un alto funcionario de Estado se reunió por separado con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exlíder Raúl Castro.