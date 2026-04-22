Batalla por la ONU: Bachelet apuesta por dialogar y cooperar

Los candidatos a ocupar el cargo de Secretario General de la Organización de l Naciones Unidas (ONU), participan este martes y miércoles en los "diálogos interactivos", a través de los cuales, comparecen para responder preguntas de los Estados miembros sobre su visión de la Organización en el futuro y sus capacidades para liderarla.

Se trata de cuatro aspirantes, tres de ellos de América Latina y dos mujeres: Michelle Bachelet, de Chile, Rebeca Grynspan, de Costa Rica, Rafael Grossi, de Argentina, y Macky Sall, de Senegal, quienes se disputan la máxima posición del organismo multilateral para el periodo 2027-2031.

La selección del décimo secretario general de la ONU, en la que en esta ocasión existen altas posibilidades de que por primera vez en 80 años de historia sea mujer, podría definir la diplomacia global, la respuesta a las crisis en el mundo y la dirección del sistema multilateral durante la próxima década, reconoce la ONU.

Hoy tocó a la ex presidenta dos veces de Chile y ex Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien fue propuesta por Brasil y México y más tarde, Rebeca Grynspan nominada por su natal Costa Rica, de la que fue vicepresidenta y secretaria general iberoamericana.

Mañana tocará a Rafael Grossi de y propuesto por Argentina y Macky Sall ex presidente de Senegal.

Es turno de América Latina para tener al Secretario General de la ONU

Cabe señalar que, aunque no hay una política oficial de rotación regional para el origen del Secretario General, así ha sido la costumbre y por ejemplo, el actual Antonio Guterres correspondió a Europa, antes, Ban Ki-moon de Asia y Kofi Annan, África, por lo que ahora es el turno de América Latina, lo que podría explicar por qué tres de los candidatos declarados hasta ahora son de esa región.

El más reciente y único secretario general representante de América Latina fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar quien tuvo su gestión de 1982 a 1991.

La visión de Michelle Bachelet para la ONU

El día de hoy, Michelle Bachelet habló sobre caminar hacia un mundo más incluyente en el que la premisa sea el diálogo para resolver los conflictos y el respeto a los derechos humanos.

Desde la propiedad intelectual hasta la estabilidad monetaria, desde el mantenimiento de la paz hasta la meteorología, el sistema de Naciones Unidas está tejido en la misma trama de nuestra vida cotidiana.

Es aquí donde reside la razón y la esperanza urgente que nos permitirá desbloquear el pleno potencial de la cooperación multilateral y unir a los pueblos del mundo en torno a soluciones comunes”, subrayó.

Cada Secretario General es nombrado por la Asamblea General de 193 miembros, bajo recomendación del Consejo de Seguridad, que ocurrirá hacia finales del mes de julio.

Para ello, se realizan votaciones informales entre los miembros del Consejo, que indican si alientan, desalientan o no tienen una opinión específica sobre un candidato. Estas votaciones continúan hasta que haya un candidato con mayoría y sin un solo veto de un miembro del llamado P5, los cinco miembros permanentes del consejo: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

La propia ONU reconoce que la decisión final sigue dependiendo en gran medida de si el P5 puede llegar a un consenso. Las desavenencias de este grupo y el bloqueo en el Consejo de Seguridad sobre crisis recientes en Gaza, Ucrania e Irán han demostrado lo difícil que podría ser esta tarea.

*mcam