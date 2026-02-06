Asesinan a 170 hombres y niños en Nigeria; yihadistas los convocaron a “rezar”

Los residentes de la aldea de Woro, en el estado nigeriano de Kwara, continúan enterrando a sus víctimas tres días después de una masacre que dejó al menos 170 personas muertas. El ataque comenzó con una llamada engañosa a la oración, lo que llevó a los habitantes a congregarse en un lugar de culto bajo la creencia de que se trataba de un acto religioso.

“Cuando decían que venían a predicar, la gente creía que venían a predicar; por eso causaron tantas heridas y mataron a tantas personas”, relató Muhammed Abdulkareem. Según su testimonio, el engaño se transformó en horror cuando los atacantes abrieron fuego contra los presentes.

Ataque sistemático contra hombres

De acuerdo con los sobrevivientes, los atacantes actuaron de manera sistemática: asesinaron a los hombres y secuestraron a mujeres y niñas. “Matan a cualquiera que ven; solo a las mujeres no las tocan, pero si eres hombre, por muy pequeño que seas, te matan”, declaró otro residente.

La masacre en Woro, Nigeria, dejó más de 170 hombres y niños muertos; el ataque fue atribuido a Boko Haram. REUTERS

Las mujeres fueron llevadas al monte, mientras que los hombres fueron ejecutados en el lugar. Además, los atacantes incendiaron las tiendas de la comunidad y redujeron a cenizas la casa del jefe local. El humo aún era visible días después del ataque, mientras los cuerpos eran envueltos en telas blancas y cargados en camiones para ser enterrados.

Entierros que no terminan

El dolor de la comunidad se refleja en las palabras de Umaru Abdullahi, quien aseguró que los entierros aún no han concluido. “Mataron a más de doscientas personas; mañana seguiremos empacando los cadáveres para ir a enterrarlos”, dijo.

La magnitud de la tragedia ha desbordado la capacidad de los habitantes para dar sepultura a todas las víctimas.

La oficina local del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria permaneció cerrada tras el ataque, lo que incrementó la sensación de abandono entre los sobrevivientes.

Respuesta del gobierno nigeriano

El presidente Bola Tinubu ordenó el despliegue de un batallón del ejército en el distrito de Kaiama, en un intento por reforzar la seguridad en la región. El ataque ha sido considerado el más mortífero del año en el estado de Kwara, una zona fronteriza con Níger donde los grupos yihadistas han avanzado hacia el sur en los últimos meses.

El gobierno atribuyó la masacre al grupo extremista Boko Haram, aunque hasta el momento no se han ofrecido cifras oficiales de víctimas. El gobernador de Kwara, Abdulrahman Abdulrazaq, habló de “al menos 75 muertos”, un número muy inferior al confirmado por líderes comunitarios de Woro, quienes contabilizan 170 fallecidos.

Condena internacional

El ataque también generó reacciones internacionales. El Gobierno de Estados Unidos condenó lo ocurrido en Woro y Nulu mediante un comunicado de la Embajada estadounidense en Nigeria, publicado en su cuenta de X. “Estados Unidos condena el terrible ataque en el estado de Kwara”, señaló el texto, en el que se reconoció que aún hay un número de muertos sin confirmar y muchas personas desaparecidas.

La misión diplomática expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y respaldó el despliegue del ejército nigeriano en la región, con el objetivo de proteger a las comunidades y llevar ante la justicia a los responsables de la “atrocidad”.

Con información de Reuters