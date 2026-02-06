Atentado suicida en una mezquita de Islamabad deja 31 muertos y 169 heridos

Un atentado suicida sacudió este viernes la ciudad de Islamabad, donde al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas tras la explosión registrada en un lugar de culto chií situado en la zona de Tarlai. El ataque ocurrió a la hora de la oración del viernes, cuando un gran número de fieles se encontraba reunido en el interior del imambargah.

La administración distrital confirmó en un comunicado publicado en la red social X que el número de fallecidos ascendió a 31 y que los heridos trasladados a hospitales alcanzaron los 169. Ante la magnitud del atentado, se declaró la emergencia en varios centros médicos de la ciudad para atender a las víctimas.

Primeras investigaciones

El portavoz de la policía de Islamabad, Taqi Jawad, informó que, según la información preliminar, se trató de un atentado suicida. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y desplegaron personal administrativo en distintos hospitales para supervisar la atención a los heridos.

Un atentado suicida en una mezquita de Islamabad dejó 31 muertos y 169 heridos, generando alarma nacional. REUTERS

La explosión se produjo en un momento de gran afluencia de fieles, lo que explica el elevado número de víctimas. Las imágenes difundidas muestran la magnitud de los daños en el interior del recinto religioso, mientras equipos de rescate trabajaban para evacuar a los sobrevivientes.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y calificó el ataque como un “crimen contra la humanidad”. En un comunicado difundido en X, afirmó que atacar a civiles inocentes es un acto condenable que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia.

Por su parte, el primer ministro Shehbaz Sharif manifestó su profundo pesar por las muertes y ordenó una investigación exhaustiva para identificar de inmediato a los responsables. Su oficina informó que se dará prioridad a esclarecer los hechos y garantizar que los culpables enfrenten la justicia.

Este atentado ocurre apenas unos meses después de otro ataque suicida registrado en noviembre pasado a las afueras de un complejo judicial de distrito en Islamabad, donde murieron 12 personas y más de 30 resultaron heridas. La recurrencia de estos hechos ha incrementado la preocupación sobre la seguridad en la capital paquistaní y la capacidad de las autoridades para prevenir nuevas agresiones.

El ataque en Tarlai ha generado un clima de miedo y tensión entre la comunidad chií, que se encontraba reunida en un momento de oración colectiva. La cifra de heridos, que supera los 160, refleja la magnitud del atentado y la vulnerabilidad de los espacios religiosos frente a la violencia extremista.

Las autoridades locales han reforzado la vigilancia en otras mezquitas y lugares de culto de Islamabad, mientras equipos de seguridad continúan investigando la identidad del atacante y posibles vínculos con grupos armados.

Emergencia hospitalaria

La administración distrital informó que personal administrativo fue desplegado en distintos hospitales para supervisar la atención a los heridos. Los centros médicos de Islamabad se encuentran en estado de emergencia, con médicos y personal de salud trabajando de manera continua para atender a las víctimas del atentado.

El atentado ha sido condenado por las principales autoridades del país, quienes coincidieron en señalar que se trata de un ataque directo contra la población civil. Tanto el presidente como el primer ministro subrayaron la necesidad de una investigación inmediata y de medidas de seguridad reforzadas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Con información de AFP