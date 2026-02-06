Detienen a conductor ebrio en Colorado y descubren tres niños en la cajuela | VIDEO

Lo que comenzó como una patrulla rutinaria en las frías calles de Westminster, Colorado, derivó en un operativo de rescate que ha conmocionado a la opinión pública estadounidense. Oficiales de tránsito detectaron un vehículo desplazándose de manera errática, zigzagueando entre carriles y representando un peligro inmediato para otros conductores. Al detenerlo, descubrieron que el hombre al volante no solo conducía bajo los efectos del alcohol, sino que mantenía a tres niños confinados en el maletero de su automóvil.

Al aproximarse al vehículo, los agentes fueron recibidos por un fuerte olor a bebidas alcohólicas que emanaba del interior. Las cámaras corporales de los oficiales documentaron la tensión del momento, incluyendo el reproche directo de uno de ellos: “Pudiste haber matado a alguien, pudiste haber atropellado a una persona”.

En un primer momento, el conductor accedió a bajar del auto para someterse a pruebas de sobriedad, pero su negativa posterior y actitud evasiva obligaron a los agentes a proceder con el arresto físico. Dentro del vehículo se encontraron varias botellas de alcohol vacías, evidencia del consumo excesivo que había nublado su juicio.

La confesión que sorprendió a los oficiales

Mientras era esposado, el detenido pronunció una frase que cambió por completo el curso de la intervención: “Tengo a tres niños en el maletero”. La confesión provocó una reacción inmediata de los policías, quienes se dirigieron sin demora a la parte trasera del automóvil.

Al abrir la cajuela, la escena fue desgarradora. Tres menores de edad se encontraban amontonados en el oscuro y reducido compartimento, con apenas espacio para moverse. La situación era crítica no solo por el encierro y la falta de aire, sino también por las bajas temperaturas extremas que azotan a Colorado en esta época del año, capaces de convertir el metal de un auto en una auténtica nevera.

Estado de los menores

Tras ser rescatados, los niños recibieron una revisión médica rápida en el lugar. Los especialistas determinaron que estaban físicamente ilesos, aunque visiblemente asustados por la experiencia. El hallazgo evitó lo que pudo haber sido un desenlace fatal, considerando las condiciones climáticas y el tiempo que permanecieron encerrados en el maletero.

Las imágenes captadas por las cámaras corporales de los oficiales se han convertido en evidencia clave para el proceso judicial que enfrentará el detenido.