Arrestan a periodista Don Lemon, cubría protestas de Minnesota

El ex presentador de CNN Don Lemon, ahora periodista independiente, fue arrestado acusado de estar implicado en un "ataque coordinado" contra una iglesia durante las protestas en Minnesota contra una ofensiva migratoria, informó Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos.

Bondi dijo el viernes que ordenó la detención de Lemon y de otras tres personas que, afirma, participaron en un "ataque coordinado contra Cities Church en St. Paul, Minnesota".

Protestas de ciudadano en Charlotte, EU.

El abogado de Lemon informó que fue detenido en Los Ángeles durante la noche y añadió que su trabajo en la cobertura de las protestas "no fue diferente de lo que siempre ha hecho".

Más detalles

Un funcionario del Departamento de Justicia familiarizado con la situación también confirmó el caso. Lemon retransmitió en directo una manifestación que interrumpió un servicio religioso en St. Paul, Minnesota, a principios de este mes, en protesta por la política de inmigración del presidente Donald Trump en la zona.

El abogado de Lemon, Abbe Lowell, calificó su detención como un "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda".

Lemon declaró que estaba en la manifestación en calidad de periodista. Dijo que le habían avisado con antelación, pero que no sabía que los activistas iban a interrumpir el servicio religioso. Se le puede ver discutiendo con un feligrés sobre la aplicación de las leyes de inmigración.

Los funcionarios del Gobierno de Trump condenaron rápidamente la manifestación y acusaron a los manifestantes de intimidar a los fieles cristianos.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

