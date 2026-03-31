Argentina designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

Argentina declaró este martes a la guardia islámica de Irán como organización terrorista, en medio de la guerra en Oriente Medio, anunció la oficina presidencial en un comunicado.

En enero Buenos Aires rotuló de la misma forma a la Fuerza Quds, un brazo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

Según la resolución firmada por el presidente Javier Milei, la incorporación del CGRI como organización terrorista "habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país".

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei se alineó con Estados Unidos e Israel, a los que considera sus principales aliados.

El mandatario ha señalado a Irán como su "enemigo" en varias ocasiones.

En el comunicado, el mandatario señaló que, según investigaciones de la justicia local, miembros del CGRI participaron en la planificación y ejecución de los dos peores atentados de la historia argentina: el que destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires en marzo de 1992, con 22 muertos, y el que demolió la sede de la AMIA en julio de 1994, con 85 víctimas mortales.

Este Gobierno está decidido a que la República Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla", concluye el comunicado.

El gobierno de Milei ha designado como terroristas a varias organizaciones consideradas de la misma manera por Estados Unidos, como las ramas de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania, el grupo yihadista palestino Hamás y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

Milei refuerza alianza con EU e Israel

Desde su llegada al poder, Javier Milei ha profundizado un giro en la política exterior argentina alineándose estrechamente con Estados Unidos y Israel.

Analistas y reportes de medios como Reuters destacan que el mandatario ha adoptado una postura abiertamente crítica frente a Irán, al que ha señalado como una amenaza global, en sintonía con la narrativa impulsada por Washington y el gobierno israelí en el contexto de las tensiones en Medio Oriente.

El acercamiento de Milei a Israel ha sido particularmente visible en su respaldo político e ideológico al sionismo y a las acciones militares del gobierno israelí. Durante visitas oficiales y declaraciones públicas, ha expresado apoyo al “derecho a la defensa” de Israel frente a sus adversarios, una postura que ha sido documentada por medios como BBC y The New York Times.

Este posicionamiento lo distingue de administraciones anteriores en Argentina, que mantenían una política más equilibrada en el conflicto de Medio Oriente.

Asimismo, el gobierno argentino ha acompañado iniciativas diplomáticas impulsadas por Donald Trump, incluyendo posturas más duras contra Irán y organizaciones vinculadas.

Expertos en relaciones internacionales citados por el Council on Foreign Relations señalan que esta alineación no solo responde a afinidades ideológicas, sino también a una estrategia de inserción internacional que busca fortalecer vínculos con potencias occidentales en medio de un escenario global cada vez más polarizado.

Con información de AFP.