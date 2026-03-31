Asesinato de Charlie Kirk: ¿la bala recuperada no está vinculada con el rifle?

El juicio contra el supuesto asesino de Charlie Kirk se complicó luego de que un análisis oficial impidiera concluir que el fragmento de bala, obtenido en la autopsia del activista estadounidense, se originase del rifle encontrado cerca de la escena del crimen.

Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado en septiembre del año pasado mientras participaba en un evento universitario en Utah, en Estados Unidos.

El crimen, registrado en video por varios de los presentes, conmocionó al país y desató una cacería que culminó con el arresto de Tyler Robinson, el joven sospechoso del asesinato.

Su defensa afirmó en un documento judicial que el análisis balístico de la Agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) era inconcluso.

De acuerdo con los documentos legales obtenidos por TMZ, el equipo de defensa de Robinson argumenta que existe una discrepancia entre la evidencia balística y el arma que, según la fiscalía, está relacionada con Robinson, quien enfrenta múltiples cargos, incluyendo asesinato con agravantes y uso de arma de fuego con resultado de lesiones graves, por el asesinato de Charlie.

El informe indica que la ATF no pudo concluir que la bala recuperada en la autopsia esté vinculada "con el rifle supuestamente relacionado a Robinson", apunta el documento.

El FBI estaría trabajando en nuevos análisis balísticos, de acuerdo con el documento.

La defensa de Robinson también cuestionó en el documento firmado el 27 de marzo la evidencia de ADN, argumentando que puede ser ligada a varias personas, y no solo a Robinson.

Pero de acuerdo con el fiscal estatal, Christopher Ballard, quien habló con el portal TMZ, el resultado de la ATF no representa una amenaza para el caso.

Por lo general, cuando el análisis de un fragmento de bala resulta inconcluso, significa que el fragmento no tenía detalles suficientes para que el forense afirmara algo", le dijo Ballard a TMZ.

"Tenemos amplia evidencia para demostrar, más allá de una duda razonable, que Tyler Robinson cometió este asesinato, y presentaremos parte de esta evidencia en la venida audiencia preliminar", agregó.

Kirk, de 31 años, falleció el 10 de septiembre en Utah tras el dramático tiroteo que sacudió al país que ha visto un paulatino incremento de las tensiones políticas en los últimos años.

Robinson se entregó 33 horas después del ataque gracias a la mediación de su familia y fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, por los que puede ser condenado a muerte si es hallado culpable.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

El activista cofundó el movimiento Turning Point USA, que movilizó el electorado joven a favor de Trump.

El mandatario republicano calificó a Kirk de "mártir" y anunció una arremetida contra la izquierda a quien culpa de su muerte.

Empleados públicos y privados, incluyendo maestros, denunciaron haber perdido sus empleos por criticar a Kirk.

El programa nocturno de Jimmy Kimmel fue sacado temporalmente del aire en Estados Unidos tras amenazas gubernamentales, luego de que el humorista acusara a la derecha de explotar políticamente el crimen.

Con información de AFP.