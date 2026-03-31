"Nos iremos muy pronto": Trump dice que EU podría terminar guerra en Irán en semanas

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría poner fin a su guerra contra Irán en un plazo de dos o tres semanas.

Al ser interrogado sobre los altos precios de los combustibles en Estados Unidos desde el inicio de la guerra, Trump dijo: "Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios) se vendrán abajo".

"Nos iremos muy pronto", declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca, y añadió que la salida podría producirse "en dos semanas, quizá dos semanas, quizá tres".

Esta declaración ha sido la más clara de Trump hasta la fecha sobre su intención de poner fin pronto a una guerra de un mes de duración que ha reordenado Oriente Medio, perturbado los mercados energéticos mundiales y cambiado la trayectoria de su presidencia.

Queremos eliminar absolutamente todo lo que tienen. Es posible que lleguemos a un acuerdo antes de eso, porque vamos a atacar puentes, y ya hemos atacado algunos; atacaremos algunos puentes, tengo un par de puentes muy buenos en mente", amenazó.

"Pero si ellos se sientan a la mesa, será bueno. Aunque no importa si vienen o no", aseveró.

El presidente estadunidense, que con sus ataques conjuntos con Israel abrió la crisis bélica más seria en Oriente Medio en décadas, ha oscilado entre las amenazas y la buena disposición a negociar con el régimen de Teherán.

Trump ha presentado un plan de 15 puntos a los nuevos líderes en Teherán, entre los que se incluye el cese total de cualquier proyecto para lograr armas nucleares, el desmantelamiento de buena parte de sus capacidades balísticas y el fin del patrocinio de grupos armados que desestabilizan la región.

Trump añadió que Teherán no tiene que llegar a un acuerdo con Washington para poner fin al conflicto.

Irán no tiene que llegar a un acuerdo, no", respondió cuando se le preguntó si el éxito de la diplomacia era un requisito previo para que Estados Unidos pusiera fin al conflicto. "No, no tienen que llegar a un acuerdo conmigo".

En cambio, dijo Trump, el requisito para poner fin a la operación era que Irán volviera "a la Edad de Piedra", sin capacidad para conseguir un arma nuclear.

"Entonces nos iremos", remarcó.

Estadunidenses piden fin de la guerra

Dos tercios de los estadunidenses creen que Estados Unidos debería actuar para poner fin rápidamente a su participación en la guerra en Irán , aunque eso signifique no alcanzar los objetivos fijados por el Gobierno del presidente Donald Trump, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

Alrededor del 66 por ciento de los encuestados entre el viernes y el domingo expresaron esa opinión, mientras que el 27 por ciento dijo que Estados Unidos debería esforzarse por alcanzar todos sus objetivos en Irán aunque el conflicto se prolongue. El 6 por ciento no respondió a la pregunta.

Entre los republicanos de Trump, el 40 por ciento apoyó poner fin al conflicto rápidamente, aunque no se alcanzaran los objetivos de Estados Unidos, mientras que el 57 por ciento apoyó una participación más prolongada.

Con información de AFP y Reuters.