La NASA enviará un globo tres horas antes de la misión Artemis II para confirmar meteorología

La NASA lanzará este miércoles un globo sonda tres horas antes del despegue de la nave Orión desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, para medir la dirección del viento y confirmar si las condiciones meteorológicas permiten realizar la misión Artemis II, prevista para orbitar la Luna durante un viaje de aproximadamente 10 días.

Evaluación del viento antes del despegue

El oficial meteorológico del lanzamiento, Mark Burger, explicó que el análisis se centra en identificar la dirección y el impacto del viento en la trayectoria del cohete.

"Lo que estamos haciendo es trabajar con una serie de umbrales para ver exactamente el tipo de viento que vamos a enfrentar", señaló.

Detalló que un cambio en la dirección del viento podría modificar significativamente el riesgo. Si proviene del este-sudeste, el impacto sería limitado; en cambio, si cambia hacia el noreste, el alcance del viento sería mayor.

El globo sonda permitirá determinar si las condiciones se mantienen dentro de los límites aceptables o si sería necesario abortar la ventana de lanzamiento.

Monitoreo constante y uso de sondas adicionales

Burger indicó que la NASA cuenta con múltiples herramientas para evaluar el clima en tiempo real. En caso de requerir más información, se podrían lanzar más globos sonda, además de utilizar sensores y otras sondas que proporcionan datos constantes sobre la dirección del viento.

"Tenemos que analizar, por tanto, nuestras expectativas", afirmó el especialista.

Nubes y posibles lloviznas, principal amenaza

Otro factor clave es la presencia de nubes cúmulo que se desplazan hacia el oeste y podrían generar lloviznas intermitentes.

Misión Artemis II de la NASA. Cuartoscuro / Gregg Newton

Estas formaciones representan el mayor riesgo para la primera ventana de lanzamiento, que se abrirá a las 18:24 hora local (00:24 del 2 de abril en España).

"Tenemos que llevar a cabo una monitorización para ver si estas nubes [...] pueden generar algunas lloviznas potenciales", indicó Burger.

Aun así, precisó que estos fenómenos no durarían más de 30 minutos, lo que permitiría evaluar si se puede continuar dentro de la misma ventana o esperar a la siguiente.

Fechas previstas para el lanzamiento de Artemis II

El despegue del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) está programado para el 1 de abril. En caso de cancelación, las siguientes ventanas disponibles son el 3 de abril a las 01:22 horas, el 4 de abril a las 02:00 horas, el 5 de abril a las 02:53 horas, el 6 de abril a las 03:40 horas y el 7 de abril a las 04:36 horas. Pronóstico general y otros riesgos

Gráfico conceptual del programa Artemis de la NASA que muestra la conexión entre la Luna, la Tierra y Marte como parte de la estrategia de exploración espacial. Excélsior / Diseño

Las previsiones meteorológicas apuntan a un clima húmedo con brisa constante, acompañado de lloviznas intermitentes durante la semana, con un riesgo de tormenta eléctrica de entre 5% y 10%.

Además, la actividad solar será ligeramente más intensa este miércoles, aunque con impacto "menor" debido a la posición del Sol.

Burger advirtió que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento:

"Ahora bien, el tiempo cambia. Es una entidad variable y normalmente tiende a optar por una opción menos favorable".

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