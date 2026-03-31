Irán busca poner fin a la guerra, exige condiciones y garantías

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó este martes que su país tiene la “voluntad” de terminar la guerra con Estados Unidos e Israel, pero condicionó cualquier acuerdo a la obtención de garantías sólidas que eviten la repetición de hostilidades.

En una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, subrayó que “tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión”.

Entre las exigencias de Teherán figuran el cese inmediato de la ofensiva, el pago de compensaciones financieras, la definición clara de responsabilidades y la suspensión total de los ataques israeloestadounidenses.

El conflicto se intensificó desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. La respuesta iraní incluyó bombardeos contra intereses estadounidenses e israelíes en países vecinos del Golfo, arrastrando a Líbano e Irak a la dinámica de violencia. La inestabilidad regional ha tenido repercusiones inmediatas en los mercados internacionales y ha generado preocupación por el riesgo de una extensión del conflicto.

En paralelo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, denunció que los últimos ataques alcanzaron instalaciones farmacéuticas, afectando la producción de medicamentos vitales. El portavoz del ministerio, Esmaeil Baqaei, calificó estos bombardeos como “crimen de guerra y crimen contra la humanidad”, acusando a Washington y Tel Aviv de privar a los iraníes de medicinas esenciales.

Contactos indirectos con Estados Unidos

Araghchi confirmó a Al Jazeera que han existido intercambios de mensajes con Estados Unidos, tanto de forma directa como a través de países aliados en la región, aunque aclaró que no se trata de negociaciones formales.

Señaló que Irán no ha respondido al plan de 15 puntos propuesto por Washington ni ha presentado alternativas propias, insistiendo en que solo aceptaría un cese completo de hostilidades en toda la región, no una pausa temporal.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que retaliaría contra compañías tecnológicas estadounidenses como Google, Meta y Apple en caso de nuevos asesinatos selectivos de líderes iraníes, ampliando la lista de objetivos a empresas como Intel, Tesla y Palantir.

Por su parte, Estados Unidos amenazó con destruir infraestructuras estratégicas iraníes si no se alcanza un acuerdo, incluyendo pozos petrolíferos, la terminal de Kharg Island y plantas desalinizadoras.