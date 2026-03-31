Polémica rodea a Kristi Noem; acusan a su esposo de llevar una doble vida en redes

La polémica alcanzó de lleno a Kristi Noem tras la difusión de reportes que señalan que su esposo, Bryon Noem, habría llevado una presunta doble vida en redes sociales y plataforma digitales. Las revelaciones, aún sin verificación independiente en su totalidad, han generado cuestionamientos tanto en el ámbito personal como en el político de Estados Unidos.

De acuerdo con publicaciones iniciales del Daily Mail, retomadas por el New York Post, Bryon Noem habría mantenido durante más de un año interacciones en línea con mujeres vinculadas a una subcultura digital. Los reportes señalan la existencia de mensajes, fotografías y testimonios que describen comportamientos y preferencias dentro de ese entorno, aunque parte de esta información no ha sido confirmada por otras fuentes.

Doble vida de Byron Noem

Según el Daily Mail, el esposo de la exfuncionaria habría operado bajo el seudónimo "Jason Jackson" en plataformas digitales, donde intercambió mensajes con varias mujeres. El medio asegura haber revisado “cientos de mensajes” atribuidos a Bryon Noem, así como material visual que formaría parte de estas interacciones.

El New York Post, al retomar la información, subrayó que no ha podido confirmar de manera independiente los detalles difundidos, lo que mantiene el caso en un terreno de versiones aún sujetas a verificación.

El medio mencionó que el esposo de Noem habría usado ese alias en chats sexuales con otras mujeres. Además, publicó fotos de Byron Noem usando ropa de mujer, una práctica conocida como crossdressing (vestirse con ropa de mujer).

La polémica surge por el presunto uso de perfiles falsos del esposo de Kristi Noem para ligar en redes. Especial.

Si un medio de comunicación puede descubrir esto, se puede asumir con bastante certeza que un servicio de inteligencia hostil también lo sabe”, advirtió Marc Polymeropoulos, citado por el Daily Mail.

“Información comprometedora como esta puede ser una pista muy tentadora para un servicio de inteligencia hostil”.

El señalamiento introduce una dimensión adicional al caso: el posible impacto en materia de seguridad nacional, especialmente considerando el cargo que ocupó Noem hasta marzo de 2026.

Impacto político para Kristi Noem

La reacción del entorno de Kristi Noem no se hizo esperar. Un portavoz declaró que la exfuncionaria está “devastada” por la situación y que la familia se encuentra sorprendida por las revelaciones, al tiempo que solicitó privacidad.

La Sra. Noem está devastada. La familia quedó completamente sorprendida y pide privacidad y oraciones en estos momentos”, indicó un representante al New York Post.

Especialistas en inteligencia y seguridad han señalado que, en caso de confirmarse los hechos, este tipo de situaciones pueden generar vulnerabilidades. La posibilidad de chantaje o presión externa es uno de los escenarios que más preocupa en círculos de seguridad.

Se acercan a la persona y le dicen: ‘Si colaboras con nosotros, no lo revelaremos; si no colaboras, ya verás’. Eso es espionaje básico”, añadió Polymeropoulos.

Por su parte, Jack Barsky, también citado en los reportes, cuestionó el criterio detrás de este tipo de conductas en entornos cercanos a figuras de alto nivel político.

“Es asombroso que alguien cuyo cónyuge está a ese nivel tenga tan mal criterio”.

Expertos advierten posibles riesgos de seguridad nacional en situaciones similares. Especial.

El caso se desarrolla en un momento particularmente delicado para la exfuncionaria. Noem dejó su cargo como secretaria de Seguridad Nacional a inicios de marzo, en medio de cuestionamientos sobre su gestión y tensiones políticas acumuladas durante su paso por el gobierno federal.

A este contexto se suman versiones sobre su relación con el asesor político Corey Lewandowski, un tema que ha circulado en medios y audiencias legislativas, aunque sin confirmaciones concluyentes.

Hasta ahora, Bryon Noem no ha emitido una postura pública directa sobre las acusaciones. La ausencia de una declaración oficial mantiene abiertas múltiples interrogantes sobre la veracidad, el alcance y las implicaciones de los reportes.