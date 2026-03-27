Cae popularidad de Milei debido a acusaciones de corrupción en su gobierno

El gobierno del presidente libertario argentino, Javier Milei, registró una caída de casi 5 puntos en su aprobación durante el mes de marzo debido a recientes acusaciones de corrupción, según diversos sondeos argentinos.

Un reciente estudio de la consultora Trespuntozero, que circuló ampliamente entre los principales espacios políticos argentinos, informó que la opinión positiva de la gestión de Milei cayó al 37.2 por ciento del 41.5 por ciento que se reportaba a principios de este mes. En tanto, la imagen negativa de este mismo subió a casi 60 por ciento de 53.1 por ciento.

De igual manera, la encuesta apunta a que no sólo se trata de una problema de imagen general, sino también de cambios en el clima social. En efecto, mientras que al inicio de la presidencia de Milei las principales preocupaciones de los argentinos se focalizaban en la inflación y los ingresos, actualmente otras inquietudes han tomado la delantera.

Entre las principales figuran: los bajos salarios (26.4%), la corrupción (25.3%) y la desocupación (18%). Aquí vemos la clave de por qué hubo un declive tan drástico en la popularidad de su gobierno: la corrupción es una de las 3 preocupaciones centrales de la población argentina, casi en el mismo rango que los ingresos.

Puesto que Milei ancló su campaña en su combate contra la “casta” de políticos tradicionales que acusa de corrupción entre otras cosas, los recientes escándalos del “caso $LIBRA” y la polémica en la que se vio envuelto su Jefe de Gobierno, Manuel Adorni, le han propinado un golpe duro al apoyo del cual se jactaba el proyecto de Milei y de su hermana Karina.

​El caso $LIBRA: el escándalo que convirtió una criptomoneda en un problema político

El mandatario argentino, quien busca la reelección el próximo año, debe enfrentar acusaciones de estafa ante la justicia por su supuesto respaldo a una criptomoneda llamada “$LIBRA” que damnificó a miles de inversores por millones de dólares tras su lanzamiento a principios de 2025.

Si bien no es el único acusado del “caso $LIBRA”, es uno de los más notorios. Principalmente porque fue su publicación en X, donde presentó la criptomoneda como un proyecto orientado a financiar empresas argentinas, lo que provocó que el interés por el activo subiera rápidamente y luego se desplomara en unas pocas horas.

En una publicación de X, posteriormente borrada, Javier Milei presentó la criptomoneda "$LIBRA", alentando a sus seguidores a invertir al proporcionarles el enlace web para que los que estuvieran interesados pudieran comprarla. X/JMilei

La investigación criminal por la justicia argentina busca establecer si Milei, su hermana Karina u otros funcionarios públicos participaron voluntariamente o fueron víctimas de una maniobra delictiva que habría provocado pérdidas por más de 100 millones de dólares a inversores.

Durante meses, Milei sostuvo que actuó en buena fe y que su responsabilidad se limita a que debió informarse más antes de hacer público su apoyo.

Pero a principios de marzo, la investigación entró en un punto de inflexión. Medios argentinos y diversos peritajes judiciales revelaron más de 30 llamadas y otros mensajes entre el presidente y miembros visibles de la estafa, principalmente el lobbista argentino Mauricio Novelli.

De ahí también surgió la acusación de un presunto acuerdo económico de 5 millones de dólares estadounidenses por el uso del nombre y el apoyo del gobierno de Milei para el proyecto y a más gran escala, por un contrato de colaboración entre el presidente y el CEO de la empresa que lanzó la criptomoneda, Hayden Davis Hayes.

Aunque la justicia todavía no ha probado que ese dinero haya llegado al mandatario, el simple hecho de verse involucrado por nombre en este escándalo ha tenido un impacto negativo en sus tasas de aprobación.

El caso Adorni: el escándalo que golpeó el retrato moral de la política de ajuste de Milei

El jefe de gobierno de Milei, Manuel Adorni, está bajo escrutinio por gastos que no parecen corresponder a su nivel de ingresos, además de acusaciones de haber utilizado el avión presidencial de manera indebida.

Anteriormente vocero de la Presidencia Argentina, Manuel Adorni se desempeña como jefe del Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei desde el 4 de noviembre de 2025. X/madorni

El escándalo inició cuando se difundieron fotos y videos de Adorni viajando en un avión privado a un balneario uruguayo y de su esposa (quien no es funcionaria pública) en un viaje oficial a Nueva York en el contexto de la “Argentina Week”.

Aunque luego se justificó diciendo que quería que su esposa lo acompañara, por lo tanto, financió el viaje por sus propios medios. Añadió que no fue hasta después de comprar un boleto de avión por aproximadamente 5 mil dólares que Milei la invitó a bordo del avión presidencial para que los acompañara en el viaje.

La misma crítica también apuntó a un viaje en vuelo privado a Punta del Este (estimado en 20 mil dólares ida y vuelta), que no podría haberse costeado con su salario mensual como funcionario público (de aproximadamente 3.5 millones de pesos argentinos o 2 mil 500 dólares al mes).

Adorni niega irregularidades y sostiene que no tiene nada que esconder. Asimismo, desmintió especulaciones de que se planeaba retirarlo de su cargo como Jefe de Gobierno.

Sin embargo, aun si su gravedad legal es distinta a la del “caso $LIBRA”, el costo simbólico puede ser mayor para él y para su gobierno, ya que es una de las caras más visibles del discurso oficialista sobre austeridad y recorte del gasto público.

Del control de la agenda al declive

Antes de estos escándalos, Milei conoció un contexto más favorable para su administración tras la victoria de su partido en las elecciones legislativas de medio término que le permitió avanzar con su agenda en el Congreso y aprobar su reforma laboral y penitenciaria.

Con la reelección de 2027 que se aproxima, el problema para Milei y su proyecto no solo es esta serie de escándalos, sino también que la corrupción haya aparecido como tema estructural en la conversación pública, pero esta vez en su contra.