El anuncio del gobierno de Donald Trump sobre una nueva serie de aranceles provocó el rechazo de los principales socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos China, Brasil, Japón y la Unión Europea, que este jueves expresaron su inconformidad con las medidas propuestas por Washington.

Los nuevos gravámenes, dados a conocer el miércoles, podrían alcanzar hasta 20% para los productos chinos. Sin embargo, su aplicación no comenzará sino hasta dentro de un mes, periodo durante el cual el público y las empresas podrán presentar observaciones por escrito.

Entre las economías incluidas en la propuesta también se encuentran India, Suiza, Corea del Sur, países del sudeste asiático y Bangladés.

Las medidas de Washington abren un nuevo frente de tensión con sus socios comerciales. REUTERS

La mayor parte de estos aranceles deriva de una investigación de varios meses sobre un supuesto exceso de producción en esas economías, según los argumentos de Washington. Las medidas se agregarían a los gravámenes de 10% anunciados en julio contra alrededor de 60 países, bajo el pretexto de combatir el trabajo forzado.

Estados Unidos acusa a los países señalados de recurrir a subsidios que generan una sobreproducción y afectan a sus compañías.

Unión Europea y Japón rechazan señalamientos de Estados Unidos

La propuesta estadounidense generó una respuesta inmediata de la Comisión Europea, que rechazó los argumentos de Washington y sostuvo que el continente también enfrenta las consecuencias de la sobreproducción, particularmente la procedente de China.

Rechazamos firmemente esta idea", respondió un portavoz de la Comisión Europea. "Por el contrario, Europa se encuentra entre las regiones más expuestas a la sobreproducción", en particular la china, afirmó.

Japón también cuestionó los señalamientos de Estados Unidos. Su principal portavoz gubernamental, Minoru Kihara, negó que el país mantenga prácticas económicas ajenas al mercado o tenga una capacidad de producción excesiva.

Japón no mantiene prácticas de política económica ajenas al mercado ni cuenta con una capacidad estructural de producción excesiva (...). Es lamentable que se haya anunciado una medida propuesta dirigida contra Japón a pesar de ello", dijo.

China es el principal blanco de los nuevos aranceles, con una tasa de 20% que se sumaría a los gravámenes que ya están vigentes y que registraron un promedio de 12.5% durante el año pasado.

La propuesta estadounidense amenaza con reactivar la guerra comercial entre las dos principales potencias económicas del mundo.

Las guerras arancelarias y comerciales no benefician a nadie", declaró Guo Jiakun, vocero de la cancillería china, en respuesta a los reportes de prensa del miércoles, antes del anuncio oficial de Washington.

El funcionario consideró que los señalamientos sobre un exceso de capacidad productiva carecen de fundamento y los calificó como una "hipótesis falsa" y un "pretexto para la manipulación política".

A principios de 2025, China y Estados Unidos intercambiaron medidas arancelarias con tasas recíprocas que superaban ampliamente el 100%. Las tensiones disminuyeron parcialmente después de una serie de negociaciones entre ambos países.

El gobierno de Lula cuestionó que Estados Unidos imponga nuevas medidas mientras sigue abierto el diálogo comercial bilateral. REUTERS

Brasil, India y países asiáticos también rechazan los aranceles

En otra de las medidas anunciadas, el gobierno estadounidense propuso aranceles adicionales a productos de Brasil, incluidos los de aviación civil, bajo el argumento de que Brasilia no ha adoptado medidas para atender las preocupaciones comerciales de Washington.

El anuncio llega justo un mes después de la reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, frente a Flávio Bolsonaro, quien tenía el respaldo de Trump y viajó a Estados Unidos inmediatamente después de su derrota.

La presidencia de Brasil también rechazó la decisión de Washington y cuestionó que se adoptara de manera unilateral mientras continúa el proceso de negociación entre ambos países.

La decisión unilateral de la USTR (la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) constituye una acción inaceptable dentro del proceso de negociación bilateral en curso", dijo la presidencia de Brasil en un comunicado.

Los aranceles de Trump han alcanzado tanto a países aliados como a sus adversarios y forman parte de la estrategia de su segundo mandato para modificar el comercio mundial. El objetivo es presionar a otras naciones para que compren productos estadounidenses o fabriquen sus mercancías dentro de Estados Unidos.

Otro de los países afectados es India, que enfrentará un recargo de 17%. Su gobierno recordó que mantiene negociaciones con Washington para alcanzar un acuerdo comercial bilateral. "En negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial bilateral" con Washington, y que "cualquier inquietud relacionada con el comercio debe abordarse en el marco de dichas negociaciones", señaló el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Por su parte, Singapur manifestó este jueves estar "muy decepcionado" con la propuesta estadounidense y rechazó que esté protegiendo su mercado interno o subsidiando la producción.

En Asia, los países y territorios incluidos entre los afectados también son Taiwán, Vietnam, Camboya, Malasia e Indonesia, de acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Con información de AFP.