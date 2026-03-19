Arabia Saudita se reserva el derecho de responder militarmente contra Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, declaró que Riad se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán tras los ataques contra dos refinerías en la capital saudí. El funcionario afirmó que el poco grado de confianza que existía con Teherán “se ha hecho añicos por completo” y subrayó que este tipo de agresiones no traerán ningún beneficio para el régimen iraní.

En conferencia de prensa, después de una reunión con ministros de Asuntos Exteriores de doce países árabes e islámicos celebrada en Riad, el príncipe señaló que Irán debe “revisar sus errores de juicio” y que la presión ejercida sobre sus vecinos resultará contraproducente. “El reino no va a ceder ante la presión, y al contrario, esta presión resultará contraproducente… y ciertamente, como hemos declarado con toda claridad, nos reservamos el derecho de emprender acciones militares si lo consideramos necesario”, afirmó.

Críticas a la estrategia iraní

El ministro saudí sostuvo que el régimen iraní “no cree en dialogar con sus vecinos” y que prefiere ejercer presión sobre ellos, advirtiendo que esta estrategia “no tendrá éxito y se volverá en contra de Teherán política y moralmente”.

Añadió que los ataques contra Arabia Saudita y contra países vecinos que no están involucrados en el conflicto son lo único que parece interesar a Irán. “Vamos a usar todos los medios a nuestro alcance —políticos, económicos, diplomáticos y de cualquier otra índole— para lograr que cesen estos ataques”, dijo.

Bin Farhan también criticó los ataques de Irán contra Riad, ciudad que fue sede del encuentro entre los ministros. “No lo veo como una coincidencia. Esa es la señal más clara de lo que Irán piensa sobre la diplomacia. Intenta presionar a sus vecinos, y eso no va a funcionar”, concluyó.

Escalada militar en la región

Las advertencias del príncipe surgen tras el accionar del Ejército de Arabia Saudita, que logró frustrar dos ataques con drones dirigidos contra una planta de gas en el este del país. El Ministerio de Defensa saudí comunicó a través de redes sociales que sus fuerzas interceptaron “un segundo intento de ataque con drones contra una planta de gas en la región Oriental”.

Horas antes, Irán había advertido que los ataques contra su infraestructura energética podían desencadenar “consecuencias incontrolables” a nivel global y amenazó con atacar instalaciones de gas y petróleo en Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, señaló en un mensaje publicado en la red social X que las “acciones agresivas no supondrán ningún beneficio para el enemigo sionista estadounidense ni para sus aliados” y alertó que “podrían desencadenar consecuencias incontrolables que acabarían afectando a todo el mundo”.

Respuesta iraní

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, insistió en la misma línea y denunció que Israel “no tiene en cuenta las consecuencias de normalizar sus métodos de terror atroces”. Araghchi responsabilizó a la comunidad internacional por su silencio, al describir la situación como “un colapso moral calculado donde las reglas existen solo para los adversarios y la impunidad está reservada para los aliados”. El canciller advirtió: “toda acción conlleva, inevitablemente, una reacción”.

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) también emitió un comunicado en el que advirtió que, si el sector energético iraní vuelve a ser atacado, las fuerzas iraníes destruirán la industria petrolera y gasística de los países vecinos del Golfo. “Les advertimos una vez más que cometieron un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica, y ya estamos respondiendo a ello”, detalló el mensaje difundido por medios iraníes.