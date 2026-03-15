Un alto cargo de Hamás murió en ataque israelí en Líbano

Un alto cargo del movimiento palestino Hamás murió tras un ataque con dron del ejército israelí en el sur de Líbano, según confirmó el propio grupo a la Agence France-Presse (AFP).

La víctima fue identificada como Muhammad Shaheen, jefe de operaciones de Hamás en territorio libanés y conocido dentro del movimiento con el alias “Abu al Baraa”.

De acuerdo con un comunicado difundido por las Brigadas Al Qasam, el brazo armado del grupo palestino, Shaheen fue descrito como una figura clave en la estructura militar de la organización y un veterano de varias etapas del conflicto con Israel.

En el mensaje, la organización recordó que su trayectoria comenzó durante la Segunda Intifada (2000-2005) y se extendió hasta la llamada “Tormenta de Al Aqsa”, nombre utilizado por Hamás para referirse al ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel y la guerra que se desencadenó posteriormente.

Ataque con dron en la ciudad libanesa de Sidón

Según los reportes, el bombardeo fue ejecutado con un dron israelí contra un vehículo en la ciudad de Sidón, ubicada en el sur de Líbano, aproximadamente a 50 kilómetros de la frontera israelí.

El ataque ocurrió a pocas horas de que expirara la prórroga de un alto el fuego vigente desde el 27 de noviembre, en medio de una situación de alta tensión entre Israel y grupos armados vinculados a la causa palestina.

Más allá del brazo armado, el propio movimiento Hamás lamentó la muerte de Shaheen y acusó a Israel de extender sus operaciones militares a lo que denominó “las arenas de la diáspora”, en referencia a comunidades palestinas asentadas en países vecinos como Líbano.

Israel descarta negociaciones directas con Líbano

Mientras la violencia continúa, el gobierno de Israel aseguró que no prevé iniciar negociaciones directas con Líbano para poner fin a la guerra desencadenada el 2 de marzo, tras un ataque atribuido al grupo chiita Hezbolá contra territorio israelí.

Una fuente libanesa había señalado previamente que las conversaciones estaban “en la agenda”, con preparativos para formar una delegación negociadora. Sin embargo, también indicó que cualquier diálogo requeriría un compromiso previo de Israel con un alto el fuego o tregua temporal.

Un palestino inspecciona el lugar de un ataque israelí contra una casa que tuvo lugar el lunes, en Zawayda, en el centro de la Franja de Gaza. Reuters

Irán asegura haber atacado objetivos en Israel

En paralelo al conflicto entre Israel y grupos armados regionales, el ejército de Irán afirmó haber ejecutado ataques con drones contra una unidad policial y un centro de comunicaciones por satélite en Israel.

La ofensiva forma parte del aumento de hostilidades en Oriente Medio, donde varios actores regionales se han involucrado directa o indirectamente en el conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, pidió a la comunidad internacional evitar acciones que puedan ampliar la guerra, especialmente en un contexto donde participan potencias internacionales.

Trump, por protección internacional del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que otros países deberían contribuir a proteger la navegación en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

El mandatario mencionó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido como posibles participantes en una operación para proteger el flujo energético global.

El estrecho es considerado estratégico porque por esta vía transita una parte significativa del suministro mundial de hidrocarburos, por lo que cualquier interrupción podría afectar directamente los precios internacionales del petróleo.

Israel aprueba presupuesto militar de emergencia

En medio del conflicto, el gobierno israelí aprobó un paquete de aproximadamente 827 millones de dólares para compras militares de emergencia, según reportó la prensa local.

La medida busca reforzar las capacidades defensivas y ofensivas del país, en un contexto de confrontación simultánea con varios actores regionales.

Desde Europa, el ministro británico de Energía, Ed Miliband, pidió una desescalada urgente en Oriente Medio, subrayando que la estabilidad de la región es clave para la seguridad energética global.

Las declaraciones se producen en medio del debate internacional sobre la protección de las rutas petroleras y el riesgo de expansión del conflicto.

Analistas advierten que la muerte de dirigentes de grupos armados, los ataques transfronterizos y la creciente participación de potencias regionales podrían ampliar aún más la guerra en Oriente Medio.

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