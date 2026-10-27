Alta probabilidad de que los demócratas ganen la Cámara de Representantes el 3 de noviembre: sondeos

Los demócratas afrontan con optimismo la recta final de la campaña de las elecciones legislativas estadounidenses de medio mandato, mientras que el presidente Donald Trump recorre el país a ritmo frenético para intentar revertir los sondeos que indican una derrota republicana.

El electorado está llamado a las urnas el 3 de noviembre para renovar la Cámara de Representantes (435 escaños) y un tercio (35 de 100 curules) del Senado.

Los sondeos indican una alta probabilidad de que los demócratas se lleven la Cámara de Representantes, donde hace más de tres años perdieron la mayoría. En el Senado, donde los republicanos tienen 4 escaños de ventaja, el panorama se presenta más igualado.

Los estadounidenses se muestran irritados por el alto costo de vida y desencantados con la guerra en Irán.

El precio de la gasolina subió imparablemente tras el inicio de las hostilidades en Oriente Medio, y Trump amenaza con volver a reanudar los ataques directos tras las elecciones.

La Cámara de Representantes es el foro donde se discuten los presupuestos o el nivel de endeudamiento del país, y si los demócratas vuelven a obtener la mayoría, pondrán en muchos aprietos la agenda económica de Trump.

Además la cúpula demócrata ha prometido abrir investigaciones sobre el gobierno, las finanzas de la familia Trump o magnates aliados como el dueño de X, Elon Musk.

Si los demócratas obtienen también la mayoría en el Senado, la perspectiva de un nuevo intento de destitución de Trump, el tercero en sus dos mandatos presidenciales, es una posibilidad muy real.

"No hemos descartado nada ni hemos confirmado nada", declaró a CNN esta semana el probable nuevo líder de la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries.

"Me he vuelto un especialista" en procesos de destitución, dijo Trump recientemente.

Un electorado cansado de todos

Los sondeos favorecen a la oposición, como acostumbra a suceder en las elecciones de medio mandato presidencial, pero los votantes muestran cansancio tanto con Trump como con los dos partidos hegemónicos.

Aproximadamente seis de cada diez votantes estadounidenses se dicen descontentos con Trump, los demócratas y los republicanos, según un sondeo de Gallup en septiembre.

Trump se aferra a los errores cometidos por encuestadores y expertos políticos en Washington en el pasado. El republicano ganó en 2016 contra todo pronóstico, y volvió a la Casa Blanca en 2024 con triunfos en todos los estados dudosos.

Trump ha emprendido una frenética gira por más de la mitad del país, que lo llevará a celebrar dos mítines consecutivos este martes en Texas.

El presidente, que abandonará definitivamente la Casa Blanca en poco más de dos años, ha vuelto a poner en duda la transparencia de los comicios.

Trump dijo este martes que aceptará el resultado "si son elecciones honestas", y recordó que tiene capacidad de veto sobre iniciativas legislativas.

Texas, el termómetro de la contienda

Texas es un ejemplo de las dificultades de los republicanos para movilizar a sus votantes, a pesar del entusiasmo de la base más fiel a Trump, los partidarios del movimiento MAGA (Make America Great Again).

Estado conservador, Texas podría escoger por primera vez en más de tres décadas a un senador demócrata, James Talarico, por delante en las encuestas del candidato trumpista, Ken Paxton.

Los republicanos tienen igualmente perspectivas difíciles en Kansas, Iowa, Ohio y Alaska.

Fiel a su estilo agresivo, el gobierno ya anunció una demanda ante la justicia, contra los demócratas, por presentar en Alaska a un candidato a senador que tiene el mismo nombre que el republicano: Dan Sullivan.

Todos esos estados Trump los ganó con amplios márgenes en 2024.

Gracias a donaciones multimillonarias como las de Elon Musk (unos 366 millones de dólares en este ciclo electoral), los republicanos han acelerado la campaña de anuncios televisivos y en redes. Pero los demócratas tienen cierta ventaja global en captar fondos, según los datos de la Comisión Federal Electoral.

Los demócratas tienen sin embargo sus propios problemas en el horizonte: varios de sus candidatos clave, como el aspirante a senador por Michigan, Abdul El Sayed, provienen del ala más izquierdista, y son criticados duramente por los rivales republicanos.

El Sayed es acusado de excesiva simpatía con la organización Hermanos Musulmanes, con oficinas en varios países árabes que han sido designadas como "terroristas" por parte de Estados Unidos.

El electorado se muestra motivado, y más de 23 millones de votos anticipados ya han sido enviados, frente a los 15 millones en las elecciones legislativas de 2022 en igual época.