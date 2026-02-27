Alerta sanitaria: Estados Unidos supera los mil 100 casos de sarampión

Estados Unidos enfrenta un nuevo repunte de sarampión que vuelve a superar el umbral de los mil casos en un solo año, una cifra que solo se ha registrado en tres ocasiones en los últimos 26 años. De acuerdo con los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 26 de febrero se han confirmado mil 136 contagios, incluidos 154 nuevos en la última semana.

La tendencia ha encendido alertas entre epidemiólogos y autoridades sanitarias, que advierten que el país podría encaminarse a otro año de cifras elevadas. Más de la mitad de los estados han reportado al menos un caso, con presencia confirmada en 27 entidades, entre ellas Texas, Nueva York, California y Florida.

Solo seis infecciones están vinculadas a viajeros internacionales; el resto corresponde a transmisión comunitaria.

Cobertura insuficiente y brotes regionales impulsan el repunte

Uno de los principales focos se localiza en Carolina del Sur, donde un brote iniciado en octubre pasado acumula 979 casos, con especial concentración en el condado de Spartanburg. Las autoridades estatales han señalado que en esa zona las tasas de vacunación son particularmente bajas.

Más del 93 por ciento de los contagios en ese estado corresponden a personas no inmunizadas con la vacuna triple viral (MMR).

Más de la mitad de los estados reportan contagios, con presencia en 27 entidades como Texas, Nueva York, California y Florida. Pexels.

A nivel nacional, los CDC indican que el 92 por ciento de los casos confirmados este año se presenta en personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación es desconocido. Un 4 por ciento ocurrió en individuos con una sola dosis y otro 4 por ciento en quienes recibieron las dos dosis recomendadas. La eficacia estimada de la vacuna es del 93 por ciento con una dosis y del 97 por ciento con el esquema completo.

Las tasas de cobertura, sin embargo, han descendido. Durante el ciclo escolar 2024-2025, el 92.5 por ciento de los niños de kínder recibió la MMR, por debajo del umbral cercano al 95 por ciento necesario para mantener la inmunidad colectiva.

El Dr. William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, calificó la trayectoria actual como “decepcionante, deprimente y siniestra”, subrayando que se trata de una enfermedad prevenible.

Riesgo de complicaciones y nuevas medidas sanitarias

El sarampión no es una infección leve. Según los CDC, uno de cada mil niños infectados puede desarrollar encefalitis, una inflamación cerebral potencialmente mortal, y entre uno y tres por cada mil podrían fallecer.

El año pasado se registraron casi 2 mil 300 casos —la cifra más alta desde 1991— y se confirmaron tres muertes: dos niños no vacunados en Texas y un adulto sin inmunización en Nuevo México.

Aunque en las últimas semanas los nuevos casos en ese estado han disminuido respecto al pico de mediados de enero, las autoridades insisten en reforzar la vacunación. Los CDC recomiendan aplicar la primera dosis entre los 12 y 15 meses y la segunda entre los 4 y 6 años, además de verificar esquemas incompletos en adultos.

El repunte actual reabre el debate sobre la confianza en las vacunas y el impacto que la disminución en la cobertura puede tener en enfermedades que habían sido declaradas eliminadas en el país desde el año 2000.