Activista pide rastrear cuentas anónimas tras sufrir abusos con imágenes generadas con IA

Una activista española por los derechos de las mujeres que sufrió abusos en internet, que incluyeron imágenes falsas de desnudos generadas por IA, dijo que la promesa del Gobierno de regular las redes sociales es insuficiente y pidió que las cuentas anónimas puedan ser rastreadas.

Mientras la presión de Europa para controlar a los gigantes tecnológicos pasa de las multas y las notificaciones de retirada a medidas más estrictas, Madrid quiere imponer una prohibición de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y responsabilidad penal a ejecutivos de plataformas que no eliminen los contenidos ilegales o que inciten al odio.

Francia, Grecia y Polonia están evaluando medidas similares después de que Australia se convirtiera en diciembre en el primer país en bloquear las redes sociales a menores de 16 años.

Carla Galeote, una abogada de 25 años y destacada comentarista feminista en internet, dijo a Reuters que los gobiernos solo estaban reaccionando ahora porque la violencia digital se había vuelto imposible de ignorar, aunque el problema era anterior a la IA.

Las redes sociales no son nuevas y la violencia es brutal, sistemática y 24/7", afirmó Galeote. "Lo que más me impactó no fue el 'deepfake', sino ir a la policía y que me dijeran que ni siquiera era un delito".

La activista rechazó los planes de prohibir a los niños el acceso a las redes sociales por considerarlos "paternalistas", argumentando que todos los usuarios, independientemente de su edad, necesitan protección contra el abuso digital.

La ley propuesta por España ha provocado la reacción de los ejecutivos de las empresas tecnológicas, que acusan al presidente Pedro Sánchez de amenazar la libertad de expresión. Galeote, sin embargo, cree que la regulación y la libertad de expresión pueden coexistir.

Es imposible pensar que un hombre en la calle pueda gritar que te va a violar y que no pase nada, pero eso es lo que estamos viendo en internet", afirmó.

En lugar de imponer multas fácilmente asimilables, Galeote abogó por prohibir las plataformas en los principales mercados, como la Unión Europea, por repetidas violaciones.

Aunque defiende el uso de seudónimos en internet, Galeote hizo hincapié en la necesidad de que todas las cuentas tengan identidades rastreables.

Llámate 'PeppaPig88' si quieres, no hay problema. Pero tiene que haber una identidad real detrás de esa cuenta", concluyó.

