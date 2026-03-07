“No voy a aprender su maldito idioma”: Trump desata polémica en cumbre del Escudo de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene intención de aprender español, una declaración que provocó risas entre los asistentes durante la primera cumbre del “Escudo de las Américas”, realizada en su club de golf en Florida.

El encuentro reunió a líderes de América Latina alineados con las políticas e ideologías del gobierno estadounidense, con el objetivo de diseñar una estrategia regional de seguridad enfocada en combatir el narcotráfico, desmantelar cárteles criminales y reducir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos.

Durante su intervención, Trump señaló que los mandatarios latinoamericanos tenían una ventaja sobre él al compartir el mismo idioma. Sin embargo, dejó claro que no estaba dispuesto a aprenderlo.

Trump con líderes de latinoamérica. AFP

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo”, dijo el mandatario republicano, lo que generó reacciones de risas y comentarios entre los asistentes.

El presidente estadounidense agregó que no tiene inconveniente con los idiomas, pero aseguró que no planea dedicar tiempo a estudiar español y que para sus conversaciones internacionales prefiere contar con un buen intérprete.

En ese contexto, Trump destacó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, cuenta con una “ventaja lingüística” al hablar español con fluidez. Aun así, el mandatario relató una anécdota sobre un error de traducción ocurrido durante una conversación con un líder extranjero cuya identidad no reveló. Según explicó, el intérprete tradujo de manera incorrecta parte del diálogo, algo que —dijo— pudo percibir a pesar de no entender el idioma.

Trump añadió que un intérprete eficiente es crucial en la diplomacia, incluso en negociaciones con potencias como China o Rusia.

Trump con líderes de latinoamérica. AFP

“De poco sirve tener una buena negociación si el intérprete no es bueno”, comentó al referirse a conversaciones con líderes como Xi Jinping o Vladimir Putin.

La cumbre del “Escudo de las Américas” fue convocada por Trump como respuesta a la cancelación de la Cumbre de las Américas de 2025, que originalmente se celebraría en República Dominicana.

El presidente dominicano, Luis Abinader, explicó previamente que ese encuentro regional tuvo que posponerse indefinidamente debido a profundas diferencias ideológicas entre los países participantes.

Ante ese escenario, el gobierno estadounidense decidió organizar una nueva reunión con mandatarios latinoamericanos considerados aliados políticos de Washington. A la cumbre asistieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Todos los países presentes, con excepción de Guyana y Trinidad y Tobago, tienen el español como idioma predominante, lo que hizo más llamativa la declaración del mandatario estadounidense durante su discurso.

De acuerdo con Trump, el “Escudo de las Américas” permitirá a los países participantes acceder a servicios militares y de inteligencia estadounidenses para reforzar sus capacidades en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración irregular. Se espera que los líderes asistentes firmen un acuerdo de cooperación regional que formalice esta estrategia conjunta.

La representación de Estados Unidos en este nuevo esquema de política exterior y seguridad hemisférica estará encabezada por Kristi Noem, quien recientemente dejó su cargo en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras diversos escándalos. Trump agradeció públicamente su trabajo y anunció que será reemplazada en ese departamento por Markwayne Mullin, senador republicano por Oklahoma.