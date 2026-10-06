Alcalde frances encara a la policía y defiende a estudiantes que protestaban | VIDEO

El alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, se interpuso entre la policía antidisturbios y los estudiantes que protestaban en París contra la precariedad del sistema educativo, una escena que se viralizó en redes sociales y lo colocó en el centro del debate político en Francia.

Bagayoko, integrante del partido de izquierda La Francia Insumisa, se situó entre los uniformados y los manifestantes para contener la escalada de violencia y evitar un choque represivo.

Bagayoko emplazó a las autoridades a "venir a hablar con los estudiantes de secundaria y comprobar por sí mismas si esta juventud está siendo 'instrumentalizada' o si simplemente es capaz de pensar, organizarse y defender sus propias condiciones de estudio y su futuro".

Las protestas estudiantiles que sacuden a Francia

Francia registra desde hace días movilizaciones en sus principales ciudades para denunciar aulas sobrepobladas, falta de personal, vacantes docentes sin cubrir y deterioro de las instalaciones.

El Ministerio de Educación reportó que unos 900 de los 3 mil 700 centros educativos suspendieron actividades de forma parcial o total, mientras que las marchas reúnen a cerca de 450 mil manifestantes en todo el territorio.

El conflicto representa un desafío mayor para el gobierno de Emmanuel Macron y acumula al menos 190 estudiantes lesionados durante los operativos de dispersión.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, informó que las autoridades detuvieron a unas 440 personas durante las protestas del martes, la mayoría menores de edad, y reportó siete incidentes con ácido clorhídrico contra las fuerzas del orden.

Los estudiantes sostienen que las aulas están masificadas y que no hay suficientes profesores. El Gobierno calificó las protestas de irresponsables, aunque reconoció que debe atender las dificultades de los institutos.

Del baloncesto a la alcaldía de Saint-Denis

Bagayoko, de 53 años, es exjugador de baloncesto e hijo de una familia de origen maliense.

Llegó a la alcaldía tras obtener 50.77 por ciento de los votos en la primera vuelta, con lo que se convirtió en el primer alcalde negro y musulmán de una localidad francesa de más de 100 mil habitantes.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE), Saint-Denis tiene cerca de 150 mil residentes, de los cuales 38.5 por ciento corresponde a población migrante.

Su trayectoria ha estado acompañada de descalificaciones racistas de sectores extremistas, frente a las cuales se ha posicionado como referente del antirracismo ante el avance de la ultraderecha en el panorama nacional.

El alcalde explicó que su intervención responde a su deber como representante electo de velar por toda la población, incluidos estudiantes de secundaria, sectores vulnerables y trabajadores sin documentos.

Políticos de La Francia Insumisa se sumaron a las marchas, mientras representantes ajenos a ese bando acusan al partido de avivar la ira estudiantil con su retórica.